NASA: Σε σκοτεινό σκηνικό, μέσα σε πισίνα, θα εκπαιδευτούν αστροναύτες για την αποστολή στη Σελήνη

Στον βυθό μιας πισίνας 12 μέτρων θα εκπαιδευτούν, μεταξύ άλλων, αστροναύτες για την αποστολή που ετοιμάζει η NASA στον νότιο πόλο της Σελήνης.

Η αμερικανική διαστημική υπηρεσία έδωσε στη δημοσιότητα φωτογραφίες, από την πισίνα στο Neutral Buoyancy Laboratory, στο Χιούστον, όπου αστροναύτες πρόκειται να εκπαιδευτούν στον σεληνιακό περίπατο.

«Καθώς η NASA προετοιμάζεται να στείλει αστροναύτες στον νότιο πόλο της Σελήνης, στο πλαίσιο του προγράμματος Artemis, δύτες στο Neutral Buoyancy Laboratory, στο Χιούστον, διαμορφώνουν το σκηνικό για μελλοντική εκπαίδευση για σεληνιακό περίπατο, με προσομοίωση των συνθηκών σε ό,τι αφορά τον φωτισμό», ανακοίνωσε η διαστημική υπηρεσία.

Στον νότιο πόλο της Σελήνης ο ήλιος θα παραμένει μόνο μερικές μοίρες πάνω από τον ορίζοντα, με αποτέλεσμα εξαιρετικά μακριές και σκοτεινές σκιές, σημείωσε η NASA.

Έτσι, για να προετοιμαστούν οι αστροναύτες για αυτές τις δύσκολες συνθήκες φωτισμού, η ομάδα του εργαστηρίου «άρχισε τις προκαταρκτικές αξιολογήσεις για τις λύσεις σεληνιακού φωτισμού» στον βυθό πισίνας με βάθος περίπου 12 μέτρα.

Αυτή η δοκιμή και η αξιολόγηση περιελάμβανε το κλείσιμο όλων των φώτων στην εγκατάσταση, την τοποθέτηση μαύρων κουρτινών στους τοίχους της πισίνας για να ελαχιστοποιηθούν οι αντανακλάσεις και η χρήση ισχυρού υποβρύχιου κινηματογραφικού λαμπτήρα, για να δημιουργηθούν οι συνθήκες ενόψει της εκπαίδευσης των αστροναυτών, εξήγησε η NASA.

