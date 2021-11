Μετά από σύντομο διάλειμμα, το ρομποτικό ρόβερ της NASA, Perseverance, επέστρεψε στη διερεύνηση πετρωμάτων στον κρατήρα Jezero του πλανήτη Άρη.

Η διακοπή των ερευνών έγινε την περίοδο της ηλιακής σύζευξης, κατά την οποία ο Ήλιος βρισκόταν μεταξύ Γης και Άρη. Τα προβλήματα επικοινωνίας άρχισαν στις 2 Οκτωβρίου αλλά στις 19 Οκτωβρίου το όχημα άρχισε ξανά τις εργασίες.

Ένας από τους βασικούς στόχους του Perseverance είναι η συλλογή δειγμάτων από βράχους και χώμα στον πλανήτη Άρη, που θα επιστραφούν στη Γη από μελλοντικές αποστολές. Και όπως έγινε γνωστό, κατάφερε να ξύσει μια συγκέντρωση βράχων που ενδεχομένως σχηματίστηκαν εντός νερού που βρισκόταν σε υγρή μορφή.

«Κοιτάζοντας μέσα για να δω κάτι που δεν έχει δει ποτέ κανείς. Έξυσα ένα μικρό μέρος αυτού του βράχου για να απομακρύνω το στρώμα της επιφάνειας και να ρίξω μια ματιά από κάτω. Πλησιάζω στον επόμενο στόχο μου για λήψη δειγμάτων από τον Άρη», έγραψαν στο Twitter οι επικεφαλής της αποστολής του Perseverance, εκ μέρους του οχήματος.

Μετά το σπάσιμο των βράχων, το Perseverance έστειλε εικόνες στην επιστημονική ομάδα και αυτό που φαινόταν ήταν μια συστοιχία από κοκκώδη ορυκτά και ιζήματα.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.



