Το μυστικό των Άμις: Η ζωή με ζώα χτίζει ισχυρό ανοσοποιητικό

Από τον 18ο αιώνα, οι Αμις της Βόρειας Αμερικής έχουν γίνει γνωστοί για τον μοναδικό τρόπο ζωής τους. Η καθημερινότητά τους βασίζεται στη γεωργία, τη φροντίδα των ζώων και τη μετακίνηση με άλογα, όπως ακριβώς έκαναν οι πρόγονοί τους για αιώνες. Οι Αμις επιλέγουν έναν απομονωμένο, λιτό και αυστηρά παραδοσιακό τρόπο ζωής, αποφεύγοντας την τεχνολογία, τα ηλεκτρονικά και τα σύγχρονα μέσα επικοινωνίας, κάτι που τους έχει προστατεύσει από πολλά προβλήματα που ταλαιπωρούν τη σύγχρονη κοινωνία.

Τις τελευταίες δεκαετίες, οι Αμις έχουν γοητεύσει τη Χόλιγουντ, τους δημιουργούς ντοκιμαντέρ και τους κοινωνιολόγους. Ωστόσο, την τελευταία δεκαετία, η ιατρική κοινότητα άρχισε να στρέφει το βλέμμα της σε αυτούς. Ο λόγος είναι εντυπωσιακός: παρά την αύξηση των ασθενειών που σχετίζονται με το ανοσοποιητικό σύστημα – όπως άσθμα, έκζεμα και αλλεργίες – οι Αμις παρουσιάζουν σημαντικά χαμηλότερα ποσοστά από τον υπόλοιπο πληθυσμό.

Η δύναμη της επαφής με τα ζώα

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΤECH & SCIENCE Πώς ένα μικροσκοπικό σκουλήκι μπορεί να βοηθήσει στη θεραπεία της σχιζοφρένειας

Μελέτες που ξεκίνησαν το 2012 συνέκριναν την κοινότητα των Αμις στο Ιντιάνα με τους Χούτεραιτς, μια άλλη παραδοσιακή αγροτική κοινότητα στη Νότια Ντακότα. Οι ερευνητές πήραν δείγματα αίματος από 30 παιδιά σε κάθε κοινότητα για να μελετήσουν σε βάθος το ανοσοποιητικό τους σύστημα. Παρά τις πολλές ομοιότητες – όπως η αγροτική ζωή, η ευρωπαϊκή καταγωγή και η χαμηλή έκθεση σε ρύπους – οι Αμις είχαν πολύ χαμηλότερα ποσοστά άσθματος και αλλεργιών.

Ο κύριος παράγοντας; Οι Αμις ζουν σε στενή επαφή με τα ζώα τους από πολύ μικρή ηλικία, ενώ οι Χούτεραιτς χρησιμοποιούν βιομηχανικές μεθόδους γεωργίας και ζουν σε χωριά χωρισμένα από τις φάρμες. Αυτή η καθημερινή επαφή με τα ζώα τους εκθέτει σε περισσότερα μικρόβια, τα οποία βοηθούν το ανοσοποιητικό τους σύστημα να «εκπαιδευτεί» σωστά.

Το «mini-farm effect»

Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε «mini-farm effect»: όσο περισσότερα ζώα υπάρχουν στο σπίτι κατά τα πρώτα χρόνια της ζωής ενός παιδιού, τόσο μικρότερος είναι ο κίνδυνος εμφάνισης αλλεργιών και άσθματος. Ακόμη και η παρουσία ενός σκύλου στο σπίτι μπορεί να μειώσει τον κίνδυνο κατά 13-14%. Μελέτες δείχνουν ότι η συνεχής επαφή με ζώα βοηθά στη διαμόρφωση των λεγόμενων ρυθμιστικών Τ-κυττάρων, τα οποία μειώνουν τις υπερβολικές ανοσολογικές αντιδράσεις και προστατεύουν από αυτοάνοσες παθήσεις.

Επιπλέον, η παρουσία ζώων στο σπίτι φαίνεται να βοηθά τα παιδιά να έρθουν σε επαφή με ποικιλία μικροβίων από το περιβάλλον, κάτι που διατηρεί το ανοσοποιητικό τους ενεργό και προλαμβάνει υπερβολικές αλλεργικές αντιδράσεις. Παρόμοια αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε αγροκτήματα των Άλπεων, όπου τα παιδιά ζουν με αγελάδες ή άλλα κατοικίδια κοντά στα σπίτια τους.

Οι μηχανισμοί πίσω από την προστασία

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι οι άνθρωποι εξελίχθηκαν παράλληλα με τα ζώα, και τα μικρόβια τους λειτουργούν ως φυσικό «εκπαιδευτικό εργαλείο» για το ανοσοποιητικό. Αυτά τα μικρόβια δεν παραμένουν μόνιμα στον οργανισμό, αλλά διεγείρουν τα κύτταρα του ανοσοποιητικού να αναπτύσσουν σωστά προστατευτικούς μηχανισμούς.

Επιπλέον, η συμβίωση με κατοικίδια ενισχύει τη φυσική δραστηριότητα. Οι άνθρωποι που έχουν σκύλους περπατούν περισσότερο, έρχονται σε επαφή με χώμα, πάρκα και μικροβιακό περιβάλλον, κάτι που φαίνεται ότι έχει επιπλέον οφέλη για την υγεία του ανοσοποιητικού.

Μικρόβια από τον ανθρώπινο και ζωικό κόσμο

Η θεωρία υποστηρίζει ότι η συνεχής αλληλεπίδραση με ζώα – σκύλους, γάτες, αγελάδες, άλογα – επιτρέπει στο ανοσοποιητικό να αναγνωρίζει ποικιλία μικροβίων και να λειτουργεί πιο αποδοτικά. Μελέτες δείχνουν ότι τα μικρόβια από κατοικίδια μπορούν να μεταφερθούν προσωρινά στο δέρμα, το στόμα και το έντερο των ανθρώπων, ενισχύοντας την ποικιλία του μικροβιώματος και μειώνοντας την πιθανότητα αλλεργιών.

Παράλληλα, άλλες μελέτες σε πληθυσμούς όπως οι Ιρλανδοί ταξιδιώτες ή κοινότητες σε Φίτζι, Μαδαγασκάρη, Μογγολία, Περού και Τανζανία δείχνουν ότι τα μικροβιώματα ανθρώπων που ζουν κοντά σε ζώα ή ακολουθούν παραδοσιακή, μη βιομηχανική ζωή είναι πιο «αρχαία» και πολυποίκιλα, προστατεύοντάς τους από σύγχρονες αυτοάνοσες παθήσεις.

Η έρευνα συνεχίζεται για να διαπιστωθεί αν η εισαγωγή ζώων στη ζωή των ανθρώπων – είτε με κατοικίδια είτε μέσω εκπαιδευτικών αγροκτημάτων – μπορεί να βελτιώσει την ανοσοποιητική υγεία και να μειώσει την πιθανότητα αλλεργιών και αυτοάνοσων νοσημάτων. Οι μελέτες δείχνουν ότι τα παιδιά που έχουν τακτική επαφή με ζώα παρουσιάζουν ισχυρότερο ανοσοποιητικό, λιγότερες αλλεργίες και καλύτερη αντίδραση σε λοιμώξεις.

Συμπερασματικά, τα ζώα δεν είναι απλώς φίλοι και συντροφιά. Η παρουσία τους στο σπίτι και η καθημερινή αλληλεπίδραση με αυτά φαίνεται ότι έχει βαθιές, επιστημονικά τεκμηριωμένες επιδράσεις στην υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος, ανοίγοντας νέους δρόμους για προληπτικές στρατηγικές στην παιδική ηλικία και την ενήλικη ζωή.

Με πληροφορίες από BBC