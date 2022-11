Μην διαγράψετε τον λογαριασμό σας στο Twitter (υπάρχει πιο ασφαλής τρόπος να φύγετε)

Αν σκέφτεστε να διαγράψετε το Twitter και να αποχαιρετήσετε οριστικά τον Έλον Μασκ, σκεφτείτε διπλά πριν το κάνετε.

Όχι για να παραμείνετε, απλώς για να φύγετε με ασφαλέστερο τρόπο.

Γιατί η διαγραφή του Twitter είναι επικίνδυνη

Όταν ξεκινάτε τη διαδικασία απενεργοποίησης του λογαριασμού στο Twitter, χρειάζονται 30 ημέρες πριν διαγραφεί οριστικά, με τα tweets και όλα τα συναφή.

Ωστόσο, μόλις περάσουν αυτές οι 30 ημέρες, το όνομα χρήστη είναι ξανά ελεύθερο. Εξάλλου, διαγράψατε τον λογαριασμό σας και, ως εκ τούτου, παραιτηθήκατε από την αξίωση επί του ονόματος.

Οπότε τώρα επιστρέφει στον «λαό», ή τουλάχιστον στο πρώτο άτομο που παρατήρησε τη διαθεσιμότητά του και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε έναν νέο λογαριασμό για όσο διάστημα θέλει ο συγκεκριμένος χρήστης.

Αλλά, αυτή είναι η φύση του ίντερνετ: Εγκαταλείπεις ένα username, και κάποιος άλλος το αρπάζει. Βέβαια δεν έχει καμία ιδιαίτερη σημασία αν κάποιος αποφασίσει να αναλάβει τον λογαριασμό σας MarvelRocksDCSucks2012, εφόσον οι μέρες που καβγαδίζατε για ταινίες κόμικς έχουν περάσει ανεπιστρεπτί.

Αλλά αν το username στο Twitter είναι το πραγματικό σας όνομα, το ενδεχόμενο προβλημάτων κλιμακώνεται.

Προφανώς, το ζήτημα είναι πιο σοβαρό (και επικίνδυνο) για όσους έχουν δημόσια περσόνα. Εάν διαγράψετε το Twitter σας και κάποιος αναλάβει το ψευδώνυμό σας, μπορεί να κάνει αναρτήσεις σαν να ήταν εσείς. Ακόμα χειρότερα, μόλις επανέλθει το Twitter Blue, έχει τη δυνατότητα να «επαληθεύσει» τον εαυτό του με ένα μπλε τσεκ.

Για τον μέσο χρήστη του Twitter, τα tweets από αυτόν τον λογαριασμό θα φαίνονται σαν να προέρχονται από εσάς, ανεξάρτητα από το τι γράφει ο νέος ιδιοκτήτης του λογαριασμού.

Ωστόσο δεν χρειάζεται να είστε σελέμπριτι ή σημαίνον πρόσωπο για να ανησυχείτε. Καλώς ή κακώς, η ταυτότητά μας είναι συνδεδεμένη πλέον με τα social media. Αυτό σημαίνει πως όταν γίνεται αναζήτηση του ονόματός σας στο ίντερνετ, οποιοσδήποτε θα βρίσκει αυτόν τον λογαριασμό στο Twitter και ό,τι μπορεί να έχουν γράψει στο Twitter με το «όνομά» σας.

Και σαν να μην έφτανε αυτό, μπορεί να επηρεάσει σημαντικές ευκαιρίες στη ζωή σας. Όλοι, και κυρίως οι υπεύθυνοι προσλήψεων, ψάχνουν στο διαδίκτυο για το ψηφιακό σας αποτύπωμα, προκειμένου να αξιολογήσουν αν ταιριάζετε ή όχι σε ό,τι κι αν είναι αυτό για το οποίο κάνετε αίτηση. Δεν πρόκειται να αφιερώσουν χρόνο για να ερευνήσουν αν αυτός ο λογαριασμός στο Twitter είναι δικός σας ή όχι: Θα συσχετίσουν τα tweets με εσάς.

Ακόμα και αν δεν συμβεί το χειρότερο σενάριο, σίγουρα δεν θέλετε κάποιος εκεί έξω να μπορεί να χρησιμοποιεί την ταυτότητά σας στο Twitter εναντίον σας, ειδικά όταν το συγκεκριμένο username ανήκε όντως σε εσάς στο παρελθόν.

Όπως τονίζει η Adrienne Travis, η καλύτερη ενέργεια, λοιπόν, είναι να εγκαταλείψετε τον λογαριασμό χωρίς να τον διαγράψετε εντελώς.

Πώς να φύγετε με ασφάλεια από το Twitter

Το πρώτο βήμα είναι να διαγράψετε όλα τα tweets σας. Αυτό θα συνέβαινε αυτόματα 30 ημέρες μετά το πάτημα του επίσημου κουμπιού «απενεργοποίηση» του Twitter ούτως ή άλλως, οπότε δεν έχει καμία διαφορά να το κάνετε μόνοι σας.

Θα μπορούσατε να ψάξετε και να διαγράψετε ένα προς ένα τα tweets σας, αλλά ανάλογα με το πόσο καιρό έχετε το λογαριασμό σας και πόσο ενεργός ήσασταν, αυτό θα μπορούσε να διαρκέσει πάρα πολύ.

Αντ' αυτού, χρησιμοποιήστε μια υπηρεσία διαγραφής tweet, όπως το Tweet Deleter. Μπορείτε να συνδεθείτε με τους κωδικούς σας στο Twitter και η υπηρεσία θα σβήσει τον λογαριασμό σας. Διαγράφει ακόμη και τα likes!

Το Tweet Deleter θα αποθηκεύσει τα διαγραμμένα tweets στην εφαρμογή του, αλλά μπορείτε επίσης να κατεβάσετε ένα αρχείο του λογαριασμού σας μέσω του ίδιου του Twitter, αν θέλετε.

Μόλις τα tweets (και τα likes) σας τακτοποιηθούν, ήρθε η ώρα να κλείσετε τον λογαριασμό. Ξεκινήστε πηγαίνοντας στα Settings [Ρυθμίσεις] και privacy > Privacy and safety > Audience and tagging και, στη συνέχεια, επιλέξτε «Protect your tweets». Αν έχετε αφήσει δημόσιες πληροφορίες συνδεδεμένες με το λογαριασμό σας, όπως τα likes, η ιδιωτικοποίηση του λογαριασμού θα αποτρέψει τους μη-followers να τις δουν.

Μετά, μεταβείτε στο προφίλ σας και, στη συνέχεια, στην επιλογή «Edit profile», για να διαγράψετε τυχόν προσωπικές πληροφορίες στο βιογραφικό σας και να αντικαταστήσετε την εικόνα προφίλ σας με ο,τιδήποτε άλλο.

Τέλος, αλλάξτε τον κωδικό πρόσβασης [password] σε κάτι που είναι αδύνατο να μαντέψετε. Είναι η ψηφιακή εκδοχή του να κλειδώνετε την πόρτα σας και να πετάτε το κλειδί.