Η τιμή της σοκολάτας (επιτέλους) πέφτει μετά από διετία ρεκόρ

Οι τιμές του κακάο έχουν υποχωρήσει σε χαμηλά 20 μηνών, φέρνοντας τέλος στη δραματική διετία ανόδου που είχε εκτοξεύσει την αγορά σε ιστορικά υψηλά επίπεδα.

Στη Νέα Υόρκη, το κακάο διαπραγματεύεται αυτή την εβδομάδα στα 6.150 δολάρια ανά τόνο, ενώ στο Λονδίνο οι τιμές έχουν πέσει περίπου 58% από την κορυφή του Απριλίου 2024.

Οι αναλυτές αποδίδουν την πτώση σε μείωση της ζήτησης από καταναλωτές λόγω των υψηλών τιμών, σε προσδοκίες για καλύτερες σοδειές και σε κερδοσκοπικές κινήσεις που στοιχηματίζουν σε πτώση.

Κακάο: Η επίδραση στη Δυτική Αφρική και το μέλλον της παραγωγής

Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής, Ακτή Ελεφαντοστού και Γκάνα, που παράγουν σχεδόν το 60% του παγκόσμιου κακάο, έχουν αυξήσει τις εγγυημένες τιμές στους παραγωγούς, με αποτέλεσμα να ενισχύεται η παραγωγή και να περιορίζεται η παράνομη διακίνηση. Οι αυξημένες τιμές ενθαρρύνουν τους παραγωγούς να επενδύσουν στην καλλιέργεια, αγοράζοντας λίπασμα και αντικαθιστώντας τα παλιά δέντρα.

Η φετινή σοδειά αναμένεται να προσφέρει πλεόνασμα σε σχέση με τη ζήτηση, ενώ η πτώση της κατανάλωσης σοκολάτας λόγω των υψηλών τιμών των τελευταίων ετών ενισχύει την τάση αυτή. Παράλληλα, οι προκλήσεις δεν έχουν εξαλειφθεί: η γήρανση των δέντρων, οι ασθένειες και η κλιματική αλλαγή παραμένουν παράγοντες περιορισμού της παραγωγής.

Ειδικοί προειδοποιούν ότι μέχρι το 2050 το 35% της τρέχουσας παραγωγής στην Ακτή Ελεφαντοστού μπορεί να χαθεί, με 25% λόγω κλιματικής αλλαγής και 10% από τον ιό cacao swollen shoot. Η ικανότητα του υπόλοιπου κόσμου να καλύψει αυτές τις απώλειες παραμένει αβέβαιη.

Η αγορά σοκολάτας παραμένει εύθραυστη: οι τιμές λιανικής εξακολουθούν να είναι υψηλές, ενώ η ζήτηση δεν έχει επιστρέψει στα επίπεδα πριν το 2023. Το μέλλον της παραγωγής και της αγοράς εξαρτάται από την επένδυση σε καλλιέργειες, την κλιματική σταθερότητα και την αναπροσαρμογή των τιμών προς τους καταναλωτές.

Με πληροφορίες από Financial Times