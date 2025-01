Λιανγκ Γουένφενγκ: Ποιος είναι ο άνθρωπος πίσω από την DeepSeek που εκθρόνισε το ChatGPT

Μπορεί ο Λιανγκ Γουένφενγκ να είναι ο άνθρωπος πίσω από την DeepSeek, την εταιρεία που εξέλιξε την κινεζική «απάντηση στο ChatGPT», αλλά το υπόβαθρο του βρίσκεται στα χρηματοοικονομικά και όχι στην τεχνητή νοημοσύνη.

Ο διευθύνων σύμβουλος της DeepSeek παραδοσιακά κρατά χαμηλό προφίλ, αλλά τη Δευτέρα βρέθηκε στο προσκήνιο των διεθνών μέσων ενημέρωσης, καθώς η εταιρεία που διοικεί εκθρόνισε το ChatGPT για να γίνει η πιο δημοφιλής δωρεάν εφαρμογή στις ΗΠΑ και το Ηνωμένο Βασίλειο στο App Store της Apple.

Η φαινομενικά αναπάντεχη έλευση του DeepSeek, αιφνιδίασε και επηρέασε τον ανταγωνισμό, προκαλώντας μεγάλη πτώση στις μετοχές τεχνολογικών κολοσσών όπως οι Nvidia, Microsoft και Meta, καθώς και των ευρωπαϊκών χρηματιστηρίων. Ενδεικτικά, η Nvidia, η οποία μόλις την περασμένη εβδομάδα ήταν η πιο πολύτιμη εταιρεία στον κόσμο, κατέγραψε απώλειες 600 δισ. δολαρίων. Η «βουτιά» της μετοχής της Nvidia σηματοδότησε τη μεγαλύτερη ημερήσια απώλεια χρηματιστηριακής αξίας για οποιαδήποτε εισηγμένη στο χρηματιστήριο εταιρεία.

Η εφαρμογή προσφέρει παρόμοια λειτουργικότητα με το δημοφιλές chatbot ChatGPT της OpenAI, απαντώντας σε ερωτήσεις που θέτει ο χρήστης παράγοντας κείμενο. Ωστόσο, ο ισχυρισμός της DeepSeek ότι μπορεί να το κάνει αυτό χρησιμοποιώντας πολύ λιγότερα και λιγότερο προηγμένα τσιπ από όσα χρειάζονται οι Αμερικανικοί ανταγωνιστές της έχει προκαλέσει ρίγη στη Wall Street.

Η «επέλαση» της DeepSeek σχολιάστηκε και από τον πρόεδρο των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. «θα πρέπει να είναι κάλεσμα αφύπνισης για τις βιομηχανίες μας ότι πρέπει να είμαστε απολύτως επικεντρωμένοι στον ανταγωνισμό για να κερδίσουμε», δήλωσε ο 45ος και 47ος Αμερικανός πρόεδρος.

Ο Λιανγκ μόλις έκλεισε τα 40, σύμφωνα με τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης. Μεγάλωσε στην επαρχία Γκουανγκντόνγκ, στη νότια Κίνα, όπου οι γονείς του εργάζονταν ως δάσκαλοι δημοτικού σχολείου, σύμφωνα με ένα τοπικό πρακτορείο.

Ως παιδί, ήταν ήσυχος και έδινε μεγάλη προσοχή στην ισορροπία μεταξύ «εργασίας και ξεκούρασης, σαν να μπορούσε να μάθει καλά κάθε μάθημα χωρίς να διαβάζει για υπερβολικά πολύ ώρα», δήλωσε ένας δάσκαλος του Λιανγκ στο γυμνάσιο σε συνέντευξη που δημοσιεύτηκε την Κυριακή.

Έδειξε μαθηματικό ταλέντο από νεαρή ηλικία, πρόσθεσε ο δάσκαλος, που προσδιορίστηκε μόνο ως «κ. Rong», και άρχισε να μαθαίνει μαθηματικά κολεγιακού επιπέδου στο γυμνάσιο.

Ο Λιάνγκ δεν προερχόταν από κάποια ιδιαίτερα εύπορη οικογένεια, αλλά τα κινεζικά μέσα ενημέρωσης έγραψαν ότι σπούδασε Μηχανική υπολογιστών σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πανεπιστήμιο Zhejiang στο Χανγκτσόου, ένα τεχνολογικό κέντρο στην ανατολική Κίνα, όπου εδρεύει ο όμιλος Alibaba, ο κινεζικός γίγαντας του ηλεκτρονικού εμπορίου.

