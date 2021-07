Ο Τζάκσον Πάλμερ, συνδημιουργός του κρυπτονομίσματος dogecoin, σε μια σπάνια εξομολόγησή του στο Twitter μίλησε για την βιομηχανία των κρυπτονομισμάτων χωρίς να κρύβει τις σκέψεις του.



«Συχνά με ρωτούν αν θα "επιστρέψω στο κρυπτονόμισμα" ή θα ξεκινήσω να μοιράζομαι δημοσίως τις σκέψεις μου ξανά για το θέμα. Η απάντησή μου είναι ένα ολόψυχο "όχι"!» ανέφερε μέσω Twitter ο Πάλμερ ο οποίος μαζί με τον Μπίλι Μάρκους δημιούργησαν το 2013 το dogecoin, αρχικά ως αστείο βασισμένο στο meme Doge με τον σκύλο σίμπα ίνου.



Αρχικά, αμφότεροι δεν σχεδίαζαν επ'ουδενί λόγο να πάρουν σοβαρά το εγχείρημα αυτό που, ωστόσο, απογειώθηκε και πλέον το dogecoin είναι ένα από τα 10 πιο ισχυρά κρυπτονομίσματα της παγκόσμιας αγοράς. Πριν λίγους μήνες, μάλιστα, η τιμή του dogecoin εκτινάχθηκε στο ιστορικό υψηλό των 74 σεντ.

Στο thread του Twitter, ο Πάλμερ επέκρινε αυτούς που κινούν τα νήματα στο χώρο του κρυπτονομίσματος λέγοντας πως «ελέγχεται από ένα καρτέλ πλουσίων που κατέληξαν να ενσωματώνουν πολλούς από τους ίδιους θεσμούς προσδεδεμένους στο υπάρχον κεντρικό οικονομικό σύστημα που υποτίθεται ήθελαν να αντικαταστήσουν.

I am often asked if I will “return to cryptocurrency” or begin regularly sharing my thoughts on the topic again. My answer is a wholehearted “no”, but to avoid repeating myself I figure it might be worthwhile briefly explaining why here…