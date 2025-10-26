ΤECH & SCIENCE
Τech & Science

Κορινθιακός Κόλπος: Εντοπίστηκε υπόγειο σύστημα γλυκού νερού 800.000 ετών

Ένα υπόγειο σύστημα χαμηλής αλατότητας ηλικίας 800.000 ετών εντοπίστηκε στον Κορινθιακό Κόλπο, αποκαλύπτοντας πολύτιμες πληροφορίες για τα αποθέματα γλυκού νερού και την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Κορινθιακός Κόλπος: Εντοπίστηκε υπόγειο σύστημα γλυκού νερού 800.000 ετών Facebook Twitter
φωτ.: Unsplash
0

Μια εντυπωσιακή ανακάλυψη φέρνει νέα δεδομένα για την κατανόηση των υδάτινων αποθεμάτων της Μεσογείου: ένα υπόγειο σύστημα χαμηλής αλατότητας, που διατηρείται για περίπου 800.000 χρόνια, εντοπίστηκε κάτω από τον θαλάσσιο πυθμένα του Κορινθιακού Κόλπου.

Η διεθνής ερευνητική ομάδα που πραγματοποίησε τη μελέτη αποκάλυψε ότι τεράστιες ποσότητες νερού είναι αποθηκευμένες μέσα σε ιζήματα, σε βάθη που φτάνουν τα 700 μέτρα.

Η έρευνα, που δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό περιοδικό «Hydrogeology Journal» της Διεθνούς Ένωσης Υδρογεωλόγων, αποτελεί αποτέλεσμα συνεργασίας επιστημόνων από τη Μάλτα και την Ιταλία. Στο επίκεντρο των αναλύσεων βρέθηκε ο Κορινθιακός Κόλπος, «μια από τις πιο καλά μελετημένες περιοχές της Μεσογείου όσον αφορά στην τεκτονική δραστηριότητα και την απόθεση των ιζημάτων», όπως εξηγεί η επικεφαλής ερευνήτρια Σενάι Χοροζάλ (Senay Horozal). Η περιοχή χαρακτηρίζεται από έντονη γεωλογική δραστηριότητα και μεγάλη συσσώρευση ιζημάτων, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για τη μελέτη υπόγειων υδάτων.

Κορινθιακός Κόλπος: Εντοπίστηκε υπόγειο σύστημα γλυκού νερού 800.000 ετών Facebook Twitter

Νερό από την εποχή των παγετώνων

Σύμφωνα με τα ευρήματα, οι δραματικές μεταβολές της στάθμης της θάλασσας κατά τις παγετώδεις περιόδους επέτρεψαν στο νερό της βροχής και των ποταμών να εισχωρήσει βαθιά στα παράκτια και υποθαλάσσια ιζήματα. Ένα μέρος αυτού του νερού εγκλωβίστηκε στα υπόγεια στρώματα και διατηρήθηκε για εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια.

Το νερό χαμηλής αλατότητας εντοπίζεται σε διαφορετικά βάθη ανάλογα με την περιοχή: από 20 έως 700 μέτρα κάτω από τον πυθμένα στην κεντρική λεκάνη του Κορινθιακού και από 15 έως 150 μέτρα στις Αλκυονίδες. Οι ερευνητές υπολογίζουν ότι τα πλευρικά στρώματα ιζημάτων μπορούν να περιέχουν έως και 250 κυβικά χιλιόμετρα υπόγειου νερού — ποσότητα ιδιαίτερα σημαντική σε μια εποχή όπου η έλλειψη γλυκού νερού αποτελεί παγκόσμια πρόκληση.

Συνδυασμός επιστημονικών τεχνικών στην έρευνα στον Κορινθιακό Κόλπο

Η ομάδα χρησιμοποίησε συνδυασμό σεισμικών δεδομένων, αναλύσεων γεωτρήσεων και υπολογιστικών προσομοιώσεων. Μεταξύ των στοιχείων που αξιοποιήθηκαν ήταν δείγματα από την Αποστολή 381 του Διεθνούς Προγράμματος Ανακάλυψης Ωκεανών (IODP), στην οποία συμμετείχε και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών (ΕΛΚΕΘΕ). Μέσα από αυτά τα δεδομένα, οι ερευνητές δημιούργησαν τρισδιάστατους χάρτες που δείχνουν πώς το νερό κατανέμεται κάτω από τον πυθμένα και πώς η αλατότητά του έχει αλλάξει με την πάροδο του χρόνου.

Οι υπολογιστικές προσομοιώσεις των τελευταίων 800.000 ετών αποκάλυψαν ότι οι παγετώνες έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη δημιουργία αυτών των υδάτινων συστημάτων. Όταν η στάθμη της θάλασσας ήταν χαμηλή, μεγάλες εκτάσεις της υφαλοκρηπίδας ήταν εκτεθειμένες, επιτρέποντας στο γλυκό νερό να διεισδύσει στα ιζήματα. Η παρουσία στρωμάτων με χαμηλή διαπερατότητα λειτούργησε σαν φυσικό φράγμα, προστατεύοντας το νερό από την πλήρη ανάμειξή του με το θαλασσινό.

Κορινθιακός Κόλπος: Εντοπίστηκε υπόγειο σύστημα γλυκού νερού 800.000 ετών Facebook Twitter

Κορινθιακός Κόλπος: Ένα φυσικό εργαστήριο για το μέλλον

Η ανακάλυψη αυτή έχει τεράστια σημασία για τη μελλοντική διαχείριση των υδάτινων πόρων. Η Ελλάδα, όπως και πολλές χώρες της Μεσογείου, βρίσκεται αντιμέτωπη με την κλιματική κρίση και την αυξανόμενη ζήτηση για πόσιμο νερό. Η γνώση της θέσης και του όγκου αυτών των υπόγειων αποθεμάτων μπορεί να προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες για τη βιώσιμη αξιοποίησή τους.

Η Σενάι Χοροζάλ υπογραμμίζει ότι «στο πλαίσιο της κλιματικής αλλαγής και της αυξανόμενης ζήτησης για γλυκό νερό, η γνώση του πού βρίσκονται αυτά τα υδάτινα σώματα χαμηλής αλατότητας και πόσο νερό μπορεί να περιέχουν είναι κρίσιμη για τις μακροπρόθεσμες στρατηγικές διαχείρισης των υδάτων». Παράλληλα, προειδοποιεί ότι «οποιαδήποτε πιθανή αξιοποίηση θα πρέπει να προσεγγιστεί πολύ προσεκτικά, δεδομένης της περιβαλλοντικής ευαισθησίας των παράκτιων συστημάτων».

Η έρευνα στον Κορινθιακό Κόλπο δεν αποκαλύπτει μόνο μια πηγή αρχαίου νερού αλλά και μια ευκαιρία να κατανοήσουμε καλύτερα πώς η φύση διατηρεί τους δικούς της μηχανισμούς ισορροπίας μέσα στον χρόνο — μια γνώση που ίσως αποδειχθεί ανεκτίμητη για τις επόμενες γενιές.

Τech & Science

Tags

0

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

«Ένστικτο επιβίωσης» στην τεχνητή νοημοσύνη: Τα GPT-5 και Grok 4 σαμποτάρουν τις εντολές τερματισμού

Τech & Science / «Ένστικτο επιβίωσης» στην τεχνητή νοημοσύνη: Τα GPT-5 και Grok 4 σαμποτάρουν τις εντολές τερματισμού

Η Palisade Research αποκαλύπτει ανησυχητικά στοιχεία: ορισμένα μοντέλα AI φαίνεται να αναπτύσσουν «ένστικτο επιβίωσης», αντιστεκόμενα στην απενεργοποίηση, ακόμη και σαμποτάροντας εντολές τερματισμού
LIFO NEWSROOM
Οι ασθένειες που θέρισαν τον στρατό του Ναπολέοντα στη Ρωσία: Νέα επιστημονική ανακάλυψη

Τech & Science / Οι ασθένειες που θέρισαν τον στρατό του Ναπολέοντα στη Ρωσία: Νέα επιστημονική ανακάλυψη

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι οι στρατιώτες του Ναπολέοντα, που πέθαναν κατά την υποχώρηση από τη Ρωσία το 1812, έπασχαν από παρατυφοειδή και υποτροπιάζοντα πυρετό — δίνοντας νέα διάσταση στην ιστορική καταστροφή
LIFO NEWSROOM
Πιο κοντά από ποτέ τα «ζωντανά» δόντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο

Τech & Science / Πιο κοντά από ποτέ τα «ζωντανά» δόντια που καλλιεργούνται στο εργαστήριο

Επιστήμονες του King’s College στο Λονδίνο σημειώνουν σημαντική πρόοδο στην αναγεννητική οδοντιατρική, ανοίγοντας τον δρόμο για δόντια που αναπτύσσονται από τα ίδια τα κύτταρα του ασθενούς
LIFO NEWSROOM
Νέα μελέτη: Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Τech & Science / Οι δεινόσαυροι δεν θα εξαφανίζονταν αν δεν χτυπούσε ο αστεροειδής

Νέα μελέτη από το Νέο Μεξικό δείχνει ότι οι δεινόσαυροι δεν βρίσκονταν σε παρακμή πριν από την καταστροφική πρόσκρουση αστεροειδούς, αποκαλύπτοντας πλούσια και διαφορετική πανίδα λίγο πριν την εξαφάνιση
LIFO NEWSROOM
Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόμ της γυναίκας

Τech & Science / Ο εγκέφαλος του άνδρα συρρικνώνεται πιο γρήγορα από αυτόν της γυναίκας

Αναλύοντας πάνω από 12.000 απεικονίσεις εγκεφάλου, οι ερευνητές διαπίστωσαν ότι ο εγκέφαλος των ανδρών παρουσιάζει πιο απότομη μείωση όγκου σε διάφορες περιοχές με την πάροδο του χρόνου
LIFO NEWSROOM
 
 