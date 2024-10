Ερευνητές ανακάλυψαν γκλίτερ φιλικό προς το περιβάλλον

Το γκλίτερ τα τελευταία χρόνια, δεν περιορίζεται μόνο στις κατασκευές και τη μόδα.

Σήμερα, τείνει να γίνει αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας, από τη χρήση του σε επαγγελματικές φωτογραφήσεις και παιδικές κατασκευές, μέχρι τα λουκ των Gen Zers και όχι μόνο, στα outfits για τις βραδινές εξορμήσεις τους.

Με τη χρήση του γκλίτερ, εκτοξεύεται στην ατμόσφαιρα πλήθος ουσιών που μολύνουν τον πλανήτη, μιας και δεν προέρχεται από αγνά και άκακα στοιχεία της φύσης. Η επιστήμη έχει εισηγηθεί πολλές φορές για την καθολική απαγόρευση του γκλίτερ, στο πλαίσιο της δράσης, κυρίως κατά των μικροπλαστικών, από τα οποία αποτελείται.

Μια ομάδα όμως, από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης, βρήκε τη λύση. Σύμφωνα με την έρευνα που δημοσιεύτηκε στο Chemosphere, ανακάλυψαν το υποκατάστατο των συμβατικών γκλίτερ, που έχει βάση του, την κυτταρίνη.

Οι ερευνητές εξέτασαν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του γκλίτερ από τερεφθαλικό πολυαιθυλένιο (PET) και του νεοαναπτυχθέν γκλίτερ από νανοκρυσταλλική κυτταρίνη (CNC). Κατέληξαν, στο συμπέρασμα ότι το γκλίτερ PET σημείωσε ξεκάθαρη αρνητική οικολογική επίδραση κατά τη διάρκεια των δοκιμών, ενώ το γκλίτερ CNC, δεν είχε καμία.

