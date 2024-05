Εντυπωσιακές εικόνες από το βόρειο σέλας στην Ευρώπη

Νοτιότερα από το συνηθισμένο εμφανίστηκε στην Ευρώπη τη νύχτα της Παρασκευής το βόρειο σέλας, καθώς μια ισχυρή ηλιακή καταιγίδα χτυπά την ατμόσφαιρα της Γης.

Το βόρειο σέλας ήταν ορατό χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες στο Ηνωμένο Βασίλειο, χώρες της Ευρώπης όπως η Γερμανία και η Ελβρτία και άλλες περιοχές στο βόρειο ημισφαίριο.

«Νιώθω σαν να έχω μια θρησκευτική εμπειρία – ή μια απαγωγή από εξωγήινους. Δεν είμαι σίγουρος ποιο», έγραψε στο Twitter ο επιστήμονας Ντέιβιντ Μπόις από την Αγγλία, όπως μεταδίδει ο Guardian. Ένας άλλος χρήστης μοιράστηκε μια φωτογραφία και είπε ότι το Εδιμβούργο στη Σκωτία έμοιαζε σαν «ένας διαφορετικός πλανήτης απόψε».

Facebook Twitter Το βόρειο σέλας πάνω από την Ουκρανία/Φωτογραφία: EPA

Η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας της Αμερικής (NOAA) είχε προειδοποιήσει για την πρώτη σοβαρή ηλιακή καταιγίδα από το 2005, η οποία και χτύπησε τη νύχτα της Παρασκευής προς Σάββατο, υπερφορτίζοντας το Βόρειο Σέλας, καθιστώντας το ορατό στη Σκωτία, τη βόρεια Αγγλία και την Ουαλία και χώρες της Ευρώπης, όπως η Γερμανία και η Ελβετία.

Το φαινόμενο Aurora εμφανίζεται όταν φορτισμένα σωματίδια συγκρούονται με αέρια στην ατμόσφαιρα της Γης γύρω από τους μαγνητικούς πόλους. Στο βόρειο ημισφαίριο, το μεγαλύτερο μέρος αυτής της δραστηριότητας λαμβάνει χώρα μέσα σε μια ζώνη γνωστή ως σέλας, που καλύπτει γεωγραφικά πλάτη μεταξύ 60 και 75 μοιρών. Όταν η δραστηριότητα είναι έντονη, επεκτείνεται και καλύπτει μια μεγαλύτερη περιοχή – γι' αυτό το εντυπωσιακό σέλας μπορεί περιστασιακά να φαίνεται νοτιότερα.

Facebook Twitter Το βόρειο σέλας όπως φαινόταν από τη Γερμανία/Φωτογραφία: EPA

Στις ΗΠΑ, η Εθνική Υπηρεσία Ωκεανών και Ατμόσφαιρας (NOAA) εξέδωσε την σπάνια προειδοποίηση για σοβαρή γεωμαγνητική καταιγίδα, ενημερώνοτνας τους χειριστές σταθμών παραγωγής ενέργειας και διαστημικών σκαφών σε τροχιά για να λάβουν προφυλάξεις. Είπε ακόμη ότι η καταιγίδα θα μπορούσε να προκαλέσει βόρειο σέλας τόσο νότια όσο η Αλαμπάμα και η βόρεια Καλιφόρνια. «Για τους περισσότερους ανθρώπους εδώ στον πλανήτη Γη, δεν χρειάζεται να κάνουν τίποτα», δήλωσε ο Rob Steenburgh, ένας επιστήμονας στο διαστημικό μετεωρολογικό κέντρο του Noaa. «Αυτό είναι πραγματικά ένα δώρο από τον διαστημικό καιρό – το σέλας».

Το «πολύ σπάνιο συμβάν» προκαλείται από ένα μεγάλο σμήνος ηλιακών κηλίδων που έχει προκαλέσει αρκετές μέτριες έως ισχυρές ηλιακές εκλάμψεις από το πρωί της Τετάρτης. Αυτό σήμαινε ότι τα φώτα μπορούσαν να φαίνονται νοτιότερα από το συνηθισμένο. Ο Steenburgh και οι συνεργάτες του είπαν ότι η καλύτερη θέα του φαινομένου μπορεί να προέρχεται από κάμερες smartphones, οι οποίες ήταν καλύτερες στο να συλλαμβάνουν φως από το γυμνό μάτι.

Facebook Twitter Το βόρειο σέλας όπως φαινόταν από την Αγγλία/Φωτογραφία: EPA

Η καταιγίδα αναμένεται να κορυφωθεί καθώς τουλάχιστον επτά εκτινάξεις μάζας κορωνοϊού συγκλίνουν και τρέχουν προς τη Γη αργά την Παρασκευή ή νωρίς το Σάββατο, σύμφωνα με μια ενημέρωση από το Noaa. Ωστόσο, η γεωμαγνητική καταιγίδα ήταν «πολύ πιθανό» να συνεχιστεί και το Σαββατοκύριακο, ανέφερε η υπηρεσία. Οι ειδικοί προτείνουν μια τοποθεσία με ελάχιστη φωτορύπανση και κοιτάζοντας βόρεια για τις καλύτερες θεάσεις του φαινομένου.

Πολλοί από τους ενθουσιώδεις θεατές είδαν το βόρειο σέλας και μοιράστηκαν εικόνες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, χωρίς να χρειαστεί να το ψάξουν καθόλου.

Facebook Twitter Το βόρειο σέλας όπως φαινόταν από την Ελβετία/Φωτογραφία: EPA

Η NASA είπε ότι η καταιγίδα δεν αποτελεί σοβαρή απειλή για τους επτά αστροναύτες στον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Η μεγαλύτερη ανησυχία ήταν τα αυξημένα επίπεδα ραδιενέργειας και το πλήρωμα θα μπορούσε να μετακινηθεί σε ένα καλύτερα θωρακισμένο μέρος του σταθμού εάν χρειαζόταν, σύμφωνα με το Steenburgh.

Facebook Twitter Το βόρειο σέλας όπως φαινόταν από την Ελβετία/Φωτογραφία: EPA

Η αυξημένη ακτινοβολία θα μπορούσε επίσης να απειλήσει ορισμένους από τους επιστημονικούς δορυφόρους της NASA. Τα εξαιρετικά ευαίσθητα όργανα θα απενεργοποιηθούν εάν είναι απαραίτητο για να αποφευχθεί η ζημιά, δήλωσε ο Antti Pulkkinen, διευθυντής του επιστημονικού τμήματος ηλιοφυσικής της διαστημικής υπηρεσίας. Αρκετά διαστημόπλοια εστιασμένα στον ήλιο παρακολουθούσαν όλη τη δράση. «Αυτά είναι ακριβώς τα πράγματα που θέλουμε να παρατηρήσουμε», είπε ο Pulkkinen.

Probably the only chance to see the Northern lights from greater Houston in our lifetimes. The view from College Station this evening. https://t.co/d3CurrscSG pic.twitter.com/2td13dJNdA — Eric Berger (@SciGuySpace) May 11, 2024

This is making me emotional! I never expected to see this in Alabama! pic.twitter.com/pGxz5Sm5gy — Amber Kulick ⛈️ (@AmberKulick_wx) May 11, 2024