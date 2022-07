Έβαλαν εμφύτευμα σε ασθενή για να «σερφάρει» στο ίντερνετ και να στέλνει μηνύματα με τη σκέψη

Εμφύτευμα μήκους 3,80 εκατοστών περίπου που αποτελείται από καλώδια και ηλεκτρόδια τοποθέτησε ιατρική ομάδα σε αιμοφόρο αγγείο στον εγκέφαλο ασθενούς με ALS (τη νόσο από την οποία έπασχε και ο επιστήμονας Στήβεν Χόκινγκ).

Η τοποθέτηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουλίου με επικεφαλής τον κλινικό ερευνητή Shahram Majidi στο Mount Sinai West στη Νέα Υόρκη.

Όπως αναφέρει το Bloomberg, η ελπίδα είναι ότι ο ασθενής, ο οποίος έχει χάσει την ικανότητα να κινείται και να μιλάει, θα μπορεί να κάνει αναζητήσεις στο διαδίκτυο και να επικοινωνεί μέσω email και μηνυμάτων ενώ σκέφτεται. Η συσκευή θα μεταφράζει τις σκέψεις του σε εντολές που αποστέλλονται σε υπολογιστή.

Πίσω από την συγκεκριμένη τεχνολογία βρίσκεται η Synchron, startup που έχει ήδη εμφυτεύσει συσκευές σε τέσσερις ασθενείς στην Αυστραλία. Σύμφωνα με το Bloomberg, οι ασθενείς δεν είχαν παρενέργειες και μπόρεσαν να να εκτελέσουν εργασίες όπως η αποστολή μηνυμάτων WhatsApp και η πραγματοποίηση διαδικτυακών αγορών.

We’re honored to announce the first human #BCI implant using an #endovascular approach in the United States. This is a historic milestone for #humanity, which will forever change how people with #paralysis interact with the world. https://t.co/44rrbZM2lZ pic.twitter.com/97V3HW7dK7