Δορυφορικές εικόνες - Πώς είδε η NASA την κακοκαιρία Daniel στην Ελλάδα

Δορυφορική απεικόνιση με χάρτες και γραφήματα έδωσε στη δημοσιότητα η NASA για τις πλημμύρες μετά από την κακοκαιρία Daniel στην Ελλάδα.

Όπως αναφέρει η NASA για το ειδικό σύστημα απεικόνισης, ενώ οι περισσότερες συμβατικές μετρήσεις βροχόπτωσης περιορίζονται σε περιοχές κοντά σε μετεωρολογικούς σταθμούς της ξηράς, το προϊόν IMERG της NASA προσφέρει μια μοναδική εικόνα των ακραίων συστημάτων καταιγίδων, όπως η κακοκαιρία Daniel, που καλύπτουν τόσο τον ωκεανό όσο και την ξηρά.

Συνδυάζοντας τις εκτιμήσεις βροχόπτωσης από πολλούς δορυφόρους που καλύπτουν ολόκληρη τη γη, το IMERG επιτρέπει στους επιστήμονες και τους επαγγελματίες παρακολούθησης καταστροφών να δουν πώς η βροχόπτωση μεταβάλλεται σε ολόκληρη την πορεία των ακραίων καταιγίδων.

Όπως αναφέρει η NASA η κακοκαιρία Daniel καθοδηγήθηκε δυναμικά από ισχυρή κυκλωνική ροή στους ανέμους του ανώτερου επιπέδου πάνω από τη νοτιοανατολική Ευρώπη. Οι άνεμοι του ανώτερου επιπέδου συνδυάστηκαν με ανέμους χαμηλού επιπέδου από τα βορειοανατολικά, οι οποίοι τροφοδοτούσαν την κεντρική Ελλάδα με υγρασία από τα ασυνήθιστα θερμά νερά του Αιγαίου και της Μαύρης Θάλασσας.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των δορυφορικών υπέρυθρων και μικροκυμάτων από τα προϊόντα MUR της NASA και OISST v2.1 της NOAA, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας στο μεγαλύτερο μέρος του Αιγαίου ήταν κατά 1 βαθμό Κελσίου θερμότερες από το μέσο όρο, ενώ οι θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος του δυτικού μισού της Μαύρης Θάλασσας ήταν μεταξύ 2 και 4 βαθμών Κελσίου θερμότερες από το μέσο όρο στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι θερμότερες θερμοκρασίες στην επιφάνεια της θάλασσας μπορούν να οδηγήσουν τη μεταφορά θερμότητας και υγρασίας στην κατώτερη ατμόσφαιρα, οδηγώντας σε ευνοϊκότερες συνθήκες για έντονες βροχοπτώσεις.

