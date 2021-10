Claude Cahun: Η Google τιμά με doodle τη σπουδαία Γαλλίδα φωτογράφο

Αφιερωμένο στη σπουδαία Γαλλίδα φωτογράφο Claude Cahun είναι το σημερινό το Google Doodle, καθώς συμπληρώνονται 127 χρόνια από τη γέννησή της στη Νάντη της Γαλλίας.

Η Cahun γεννήθηκε στις 25 Οκτωβρίου 1894 στη Γαλλία και το όνομά της ήταν Lucy Renee Mathilde Schwob.

Η Κλοντ Καέν ξύρισε το κεφάλι της το 1919 όταν είχε μετακομίσει στο Παρίσι και υιοθέτησε το συγκεκριμένο ουδέτερο προς το φύλο όνομα με το οποίο έγινε γνωστή, σε ένδειξη αμφισβήτησης της κοινωνικής σύμβασης της εποχής.

Σε όλη της τη ζωή χρησιμοποίησε την ίδια της την εικόνα προκειμένου να διαμαρτυρηθεί για τα κλισέ γύρω από την ιδέα της ταυτότητας.

Υπήρξε μία προσωπικότητα που αψήφησε τις σεξουαλικές, κοινωνικές και ηθικές συμβάσεις, προτείνοντας μια νεωτερικότητα που υπήρξε σημαντική επιρροή για πολλούς σύγχρονους καλλιτέχνες. Η σεξουαλική της αμφισημία συνειδητά καλλιέργησε και έθεσε υπό αμφισβήτηση καθιερωμένες νόρμες και συμβάσεις.

