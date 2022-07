CERN: Επιστήμονες ανακάλυψαν τρία νέα «εξωτικά» σωματίδια- Ένα πεντακουάρκ και δύο τετρακουάρκ

Τρία νέα «εξωτικά» υποατομικά σωματίδια ανακάλυψαν οι επιστήμονες του πειράματος LHCb στον μεγάλο επιταχυντή του Ευρωπαϊκού Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών (CERN): ένα νέο είδος πεντακουάρκ και δύο νέα τετρακουάρκ.

Με τα ευρήματα που παρουσίασαν οι ερευνητές σήμερα διευρύνεται ο κατάλογος των νέων αδρονίων που ανακαλύπτονται στον μεγάλο επιταχυντή και προσδοκάται ότι θα βοηθήσουν τους φυσικούς να κατανοήσουν καλύτερα πώς τα κουάρκ προσδένονται μεταξύ τους για να σχηματίσουν άλλα σύνθετα σωματίδια.

Τα κουάρκ, τα μικρότερα σωματίδια που έχουν ανακαλυφθεί, εμφανίζονται σε έξι «γεύσεις», όπως λέγονται: πάνω (up), κάτω (down), κορυφή (top), πυθμένας (bottom), παράξενο (strange) και γοητευτικό (charm).

Τα δύο νέα τετρακουάρκ (Φωτ.: CERN)

Συνήθως συνδυάζονται σε ομάδες των δύο ή τριών για να σχηματίσουν αδρόνια, όπως πρωτόνια και νετρόνια που αποτελούν τους ατομικούς πυρήνες. Πιο σπάνια συνδυάζονται τέσσερα ή πέντε κουάρκ, για να σχηματίσουν σωματίδια τετρακουάρκ ή πεντακουάρκ. Αυτά τα «εξωτικά» αδρόνια, που «ζουν» απειροελάχιστα κλάσματα του δευτερολέπτου, έχουν παρατηρηθεί μόνο τα τελευταία χρόνια από το LHCb και άλλα πειράματα.

Στις νέες ανακαλύψεις περιλαμβάνονται νέα είδη αυτών των «εξωτικών» αδρονίων, που δεν είχαν παρατηρηθεί έως τώρα, αυξάνοντας σε 21 τον αριθμό τους. Συγκεκριμένα, ανακαλύφθηκε το πρώτο πεντακουάρκ που περιλαμβάνει ένα «παράξενο» κουάρκ. Επίσης, βρέθηκε ένα διπλά ηλεκτρικά φορτισμένο τετρακουάρκ που αποτελείται από ένα «γοητευτικό», ένα «παράξενο», ένα «άνω» και ένα «κάτω».

