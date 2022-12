Αποστολή εξετελέσθη για το Orion της NASA - Επέστρεψε στη γη

Το διαστημόπλοιο Orion της Nasa προσθαλασσώθηκε σήμερα στον Ειρηνικό Ωκεανό σηματοδοτώντας το τέλος της επιχείρησης Artemis 1, αφού πέρασε περισσότερες από 25 ημέρες στο διάστημα και ταξίδεψε γύρω από τη Σελήνη, με στόχο να προετοιμάσει την επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη τα επόμενα χρόνια.

Η κάψουλα, μέσα στην οποία δεν υπήρχε κανένας αστροναύτης γι΄ αυτή τη δοκιμαστική πτήση, εισήλθε στη γήινη ατμόσφαιρα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, με ταχύτητα σχεδόν 40.000 χλμ. την ώρα και έπρεπε να αντέξει μια ζέστη 2.800 βαθμών Κελσίου, ή τη μισή θερμοκρασία της επιφάνειας του Ήλιου.

Στη συνέχεια η ιλιγγιώδης κάθοδός της επιβραδύνθηκε όταν αναπτύχθηκαν μια σειρά από αλεξίπτωτα, σύμφωνα με εικόνες που μετέδωσε απευθείας η Nasa.

Το διαστημόπλοιο πρέπει τώρα να περισυλλεγεί και να τοποθετηθεί σε πλοίο του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού.

Η προσθαλάσσωση έγινε στα ανοιχτά του μεξικανικού νησιού της Γουαδαλούπης στις 19.40 ώρα Ελλάδας (9.40 το πρωί τοπική ώρα).

Ο κύριος στόχος της αποστολής ήταν να δοκιμαστεί σε αυτές τις συνθήκες η θερμική ασπίδα της κάψουλας, η μεγαλύτερη που έχει κατασκευαστεί ποτέ (διαμέτρου 5 μέτρων)

Splashdown.



After traveling 1.4 million miles through space, orbiting the Moon, and collecting data that will prepare us to send astronauts on future #Artemis missions, the @NASA_Orion spacecraft is home. pic.twitter.com/ORxCtGa9v7