Τour de France: Ατύχημα στον γυναικείο γύρο- Έπεσαν πάνω από 30 ποδηλάτισσες

Μία απίστευτη καραμπόλα με πάω από 30 ποδηλάτισσες σημειώθηκε στο Stage 5 του Tour de France, με την Emma Norsgaard να αποχωρεί από τον αγώνα με ασθενοφόρο.

Καθώς ο αγώνας βρισκόταν σε εξέλιξη από το Bar-le-Luc στο Saint-die-des-Vosges, μία πτώση προκάλεσε ένα ντόμινο, με τις ποδηλάτισσες να πέφτουν η μία μετά την άλλη.

Η Norsgaard ήταν μεταξύ των τραυματιών και αν και κατάφερε να σταθεί όρθια, ένιωθε δυσφορία και αναγκάστηκε να πάει στο νοσοκομείο.

Το δίδυμο των Lotte Kopecky και Chantal van den Broek-Blaak, ήταν επίσης μεταξύ αυτών που ενεπλάκησαν στο ατύχημα με την δεύτερη να αναγκάζεται να βάλει επίδεσμο στο δεξί της χέρι και να υποβληθεί σε θεραπεία από το ιατρικό προσωπικό, ενώ συνέχιζε τον αγώνα.

«Αυτός είναι ο κίνδυνος όταν οι ποδηλάτες χαλαρώνουν και μπορείς σχεδόν να ξεγελαστείς με μια ψευδή αίσθηση ασφάλειας», είπε ο Dani Christmas, σχολιάζοντας για το Eurosport.

«Αν είναι πολύ χαλαροί, αν οι ποδηλάτες δεν είναι συγκεντρωμένοι, τότε μπορεί να συμβούν ατυχήματα» είπε σημειώνοντας ότι για να εμπλακούν τόσες πολλές ποδηλάτισσες, η ταχύτητα που είχαν αναπτύξει ήταν πολύ μεγάλη εκείνη τη στιγμή.

Το Stage 5 είναι καθοριστικό καθώς είναι αυτο με τη μεγαλύτερη απόσταση στη γυναικεία κούρσα.

🇫🇷 #TDFF: Unfortunately, a pile-up in the peloton with about 40km to go has affected @emmanorsgaard1.



The Danish rider has acute pain to her left shoulder. She has been quickly assisted by the race’s medical service, @sebastianunzue and @jorjesanz_tw.



Ánimo, Emma 🙏😔 pic.twitter.com/IM7a1JUY2E