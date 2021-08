Αυλαία για τους 32ους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο.

Οι πιο «πολύπαθοι» λόγω κορωνοϊού Ολυμπιακοί αγώνες, στην ιστορία του θεσμού, έφτασαν στο τέλος τους. Ξανά χωρίς θεατές.

Οι αποστολές των χωρών μπήκαν όλες μαζί στο Στάδιο, με την ιαπωνική σημαία να είναι δίπλα στην ελληνική.

Σημαιοφόρος της Ελλάδας ο «αργυρός» Γιάννης Φουντούλης, ο αρχηγός της ομάδας πόλο, που πριν από λίγες ώρες ανέβηκε στο βάθρο κατακτώντας την δεύτερη θέση στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Ακολούθησαν οι σημαίες της Γαλλίας και των ΗΠΑ που έχουν αναλάβει τις αμέσως επόμενες δύο διοργανώσεις.

