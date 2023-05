Roland Garros: Ουκρανή τενίστρια δεν έδωσε το χέρι σε Λευκορωσίδα- Και την γιούχαραν

Οι φίλαθλοι γιούχαραν την Μάρτα Κόστιουκ, όταν η Ουκρανή τενίστρια δεν έδωσε το χέρι της στη Λευκορωσίδα Αρίνα Σαμπαλένκα, μετά την ήττα της, στον πρώτο γύρο του Roland Garros.

Η Μάρτα Κόστιουκ έχασε με 6-3, 6-2 και αποχώρησε από το Roland Garros. Μόλις τέλειωσε το ματς, έδωσε το χέρι της στη διαιτητή, αλλά όχι στην αντίπαλό της, με αποτέλεσμα να την αποδοκιμάσουν οι φίλαθλοι.

Στιγμιαία, η Αρίνα Σαμπαλένκα φάνηκε να αιφνιδιάζεται από τα γιουχαΐσματα, καθώς πίστεψε ότι απευθύνονταν στην ίδια, όπως εξομολογήθηκε στις πρώτες δηλώσεις της από το κορτ. «Νόμιζα ότι τα γιουχαΐσματα πήγαιναν σε εμένα, οπότε εξεπλάγην λίγο. Αλλά μετά ένιωσα την υποστήριξή σας», είπε απευθυνόμενη στον κόσμο. «Δεν της άξιζε να φύγει από το κορτ με αυτό τον τρόπο», σημείωσε αναφερόμενη στην αντίπαλό της.

Sabalenka defeated Kostyuk in the French Open today but she was again denied a handshake by her opponent.



The pair had played previously and the Ukrainian had refused to shake hands with the Belarusian, due to Belarus’ support of Russia's war in Ukraine. pic.twitter.com/ZY8161yrwB