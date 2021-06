Ιστορία γράφει η Μαρία Σάκκαρη που μία ακόμα εμφατική νίκη στο Ρολάν Γκαρός, πέρασε σήμερα στους ημιτελικούς της διοργάνωσης.

Η κορυφαία Ελληνίδα τενίστρια, νίκησε με 2-0 σετ (6-4, 6-4) την Πολωνή Ιγκα Σβιότεκ (νούμερο 8 στην κατάταξη) και πήρε την πρόκριση σε τετράδα Grand Slam για πρώτη φορά στην καριέρα της.

Consider the moment seized 👏



In her first career major quarter-final, 🇬🇷@mariasakkari earns the upset over defending champ and No.8 seed Iga Swiatek 6-4, 6-4. She'll face Krejcikova for a spot in the final.#RolandGarros pic.twitter.com/y4cWZwUnn2