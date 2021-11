Για όσους αναζητούν τον επόμενο Τζέιμς Μποντ, ο Στέφανος Τσιτσιπάς έχει μία πρόταση: να διαδεχθεί ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τον Ντάνιελ Κρεγκ.

«Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να είναι ο επόμενος Τζέιμς Μποντ», έγραψε στο Twitter ο Έλληνας τενίστας. Ανάρτηση που έκανε retweet το ATP, καλώντας τους χρήστες του διαδικτύου να εκφράσουν τις σκέψεις τους.

Το ζήτημα της διαδοχής του 007 φαίνεται πως απασχολεί ιδιαίτερα τον Τσιτσιπά. «Πέρα από την πλάκα, ο επόμενος Τζέιμς Μποντ θα έπρεπε να είναι Έλληνας», είχε γράψει σε ανάρτηση στις 19 Οκτωβρίου.

Guys, jokes aside, the next James Bond should be Greek.