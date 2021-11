Γιάννης και Θανάσης Αντετοκούνμπο στον Λευκό Οίκο: «Τι απίστευτο ταξίδι»

Στον Λευκό Οίκο βρέθηκαν χθες τα αδέλφια Αντετοκούνμπο και ο Greek Freak έσπευσε να αναρτήσει φωτογραφίες μαζί με τον αδελφό του Θανάση.

«Τι φοβερή εμπειρία!! Απίστευτο ταξίδι» έγραψε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αναρτώντας τρεις φωτογραφίες. Οι δύο μαζί με τον Θανάση φορώντας τα δαχτυλίδια του NBA και ποζάροντας μπροστά από τον πίνακα του Τζορτζ Ουάσινγκτον.

Η δεύτερη από τον εξωτερικό χώρο μπροστά από το πόντιουμ με όλη την ομάδα.

Χθες οι πρωταθλητές του ΝΒΑ επισκέφτηκαν τον Λευκό Οίκο όπου ο Αμερικανός πρόεδρος, Τζο Μπάιντεν καλωσόρισε τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος επαίνεσε μεταξύ άλλων των Greek Freak κάνοντας λόγο για τις ελληνικές του καταβολές.

«Γιάννη, έβαλες 50 πόντους στο Game 6. Πενήντα! Το χειρότερο είναι πως θυμάμαι και τα δύο πρωταθλήματα των Μιλγουόκι Μπακς (γελάει). Τώρα ξεκινάς! Αυτό που το κάνει ακόμη πιο ιδιαίτερο είναι ότι βρίσκεσαι εδώ με τον αδελφό σου. Είναι παιδιά μιας οικογένειας μεταναστών από τη Νιγηρία, που πήγαν στην Ελλάδα. Αυτό είναι σπουδαίο», είπε ο Μπάιντεν.

»Ξέρω πως η μητέρα σου είναι τόσο περήφανη για σένα. Το ίδιο και ο πατέρας σου που σε κοιτάζει από εκεί ψηλά. Είστε μια τρομερή οικογένεια. Νομίζω πως κερδίσατε σε διαγωνισμό γονιδίων.

»Είναι μεγάλη τιμή που υποδέχομαι τους Μιλγουόκι Μπακς σήμερα στον Λευκό Οίκο. Συγχαρητήρια σε όλους, εύχομαι τα καλύτερα για τη φετινή σεζόν. Καλή τύχη. Είναι μεγάλη χαρά και τιμή που είστε σήμερα εδώ», πρόσθεσε.

Απ' τα Σεπόλια στον Λευκό Οίκο έγραψε σε άλλη ανάρτηση ο Θανάσης Αντετοκούνμπο αναρτώνατς μία φωτογραφία με τον αδελφό του.

From Sepolia to The White House 😎 pic.twitter.com/dg2MGjJAtA

“From Sepolia to The Oval Office.”@Giannis_An34 and the 2021 Champion @Bucks arrive to The @WhiteHouse. 🏆 pic.twitter.com/fZ05Ao0WVv