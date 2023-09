Νόβακ Τζόκοβιτς: Κατέκτησε το 24ο Grand Slam του- «Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα έφτανα εδώ»

Το 24ο Grand Slam του κατέκτησε ο τενίστας Νόβακ Τζόκοβιτς, επικρατώντας του Ντανίλ Μεντβέντεφ στον τελικό του US Open στη Νέα Υόρκη.

Ο Νόβακ Τζόκοβιτς επικράτησε του αντιπάλου του με 3 - 0 σετ (6-3, 7-6, 6-3) και έγραψε ιστορία, σε έναν τελικό που δεν ήταν όσο εύκολος όσο μπορεί να δείχνει το σκορ.

Στο πρώτο σετ, ο Σέρβος τενίστας δεν γνώρισε ιδιαίτερη αντίσταση, αλλά το δεύτερο - και καθοριστικό όπως φάνηκε - κράτησε μία ώρα και 44 λεπτά.

Στο τρίτο ανέκτησε πλήρως τον έλεγχο και έσπασε το προσωπικό του ρεκόρ τροπαίων σε μεγάλες διοργανώσεις.

«Σημαίνει τα πάντα για μένα» είπε ο 36χρονος τενίστας, μετά τη νίκη. «Ζω το παιδικό μου όνειρο, αγωνίζομαι στο υψηλότερο επίπεδο του αθλήματος, κάτι που έχει δώσει σε μένα και την οικογένειά μου τόσα πολλά, σε τόσο δύσκολες συνθήκες».

«Δεν πίστεψα ποτέ ότι θα έφτανα εδώ, αλλά τα τελευταία χρόνια σκέφτηκα πως έχω μία ευκαιρία να γράψω ιστορία. Γιατί να μην την αρπάξω, όταν παρουσιάζεται;».

Ο δεύτερος στη λίστα με τα περισσότερα τρόπαια σε Grand Slam είναι ο Ισπανός Ραφαέλ Ναδάλ, με 22 τίτλους. Ο Τζόκοβιτς ισοφάρισε το ρεκόρ και το ξεπέρασε. Φέτος έχει κερδίσει τους τρεις από τους τέσσερις μεγάλους τίτλους.

Εμφανίστηκε «μετανιωμένος» που δεν μπόρεσε να κερδίσει και το Wimbledon, όπου έφτασε μέχρι τον τελικό, αλλά «στο τέλος της ημέρας, έχω τόσα πολλά που με κάνουν ευτυχισμένο και είμαι ευχαριστημένος, αντί να μετανιώνω».

Με πληροφορίες από BBC