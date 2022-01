Η αστυνομία του Μάντσεστερ προχώρησε στη σύλληψη του επιθετικού της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, το απόγευμα της Κυριακής, μετά τις καταγγελίες της πρώην συντρόφου του Χάριετ Ρόμπσον για σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό.

Η Ρόμπσον ανέβασε το πρωί της Κυριακής στον προσωπικό λογαριασμό της στο Instagram φωτογραφίες που την εμφανίζουν αιμόφυρτη, υποστηρίζοντας πως έπεσε θύμα κακοποίησης από τον Γκρίνγουντ.

Mason Greenwood Girlfriend Harriet Robson on Instagram.



This is so vile and sick.. hope she is alright. Arrest him asap pic.twitter.com/JVljOJU9Nn — ranny (@ranny_ft) January 30, 2022

Στη συνέχεια ανέβασε ηχητικά στα οποία ακούγεται μια φωνή που φέρεται να είναι ο Γκρίνγουντ και την αναγκάζει να προβούν σε σεξουαλική επαφή.

Audio recording of Mason Greenwood forcing himself onto his ex girlfriend Harriet Robson. Mature content warning ⚠️ pic.twitter.com/q95rbQXKq9 — Football Report #BerhalterOut (@FootballReprt) January 30, 2022

Λίγες ώρες αργότερα η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ μέσω ανακοίνωσή της γνωστοποίησε πως έθεσε εκτός ομάδας μέχρι νεοτέρας τον Γκρίνγουντ, ώσπου να ξεκαθαρίσει η έρευνα γύρω από τις καταγγελίες της Ρόμπσον, συμπληρώνοντας σε τοποθέτησή της στο Sky Sports πως «...δεν δείχνουμε καμία ανοχή σε οποιαδήποτε μορφή βίας ως σύλλογος».

Ακολούθησε ανακοίνωση της αστυνομίας του Μάντσεστερ, που αναφέρει τη σύλληψή του με τις κατηγορίες του βιασμού και του ξυλοδαρμού.

«Η αστυνομία του Μάντσεστερ έλαβε γνώση νωρίς το πρωί της Κυριακής για εικόνες και video που δημοσιεύτηκαν στα social media από γυναίκα που κατήγγειλε άσκηση φυσικής βίας εις βάρος της. Άρχισε η διεξαγωγή έρευνας και μπορούμε να επιβεβαιώσουμε πως ένας 20χρονος άνδρας συνελήφθη με την κατηγορία του βιασμού και της επίθεσης. Παραμένει υπό κράτηση για ανάκριση», ανέφερε χαρακτηριστικά η αστυνομία του Μάντσεστερ, χωρίς να κατονομάζει τον Γκρίνγουντ.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ