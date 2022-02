Χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες: Τελετή λήξης στο Πεκίνο, παρέδωσε τη«σκυτάλη» σε Μιλάνο- Κορτίνα

Έπεσε η αυλαία στους 24ους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες στο Πεκίνο, μια διοργάνωση που σημαδεύτηκε από τα αυστηρά μέτρα για τον κορωνοϊό, αλλά και το σκάνδαλο ντόπινγκ με τη 15χρονη Ρωσίδα πρωταθλήτρια του καλλιτεχνικού πατινάζ, Καμίλα Βαλίεβα.

Η τελετή λήξης έγινε στη «Φωλιά του Πουλιού», όπου η Ολυμπιακή σημαία παραδόθηκε στο Μιλάνο και την Κορτίνα, που θα διοργανώσουν τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες του 2026. Αυτή ήταν η δεύτερη διοργάνωση Ολυμπιακών αγώνων σε καιρό πανδημίας, μετά το Τόκιο το περασμένο καλοκαίρι.

Η τελετή λήξης, σε σκηνοθεσία Ζανγκ Γιμού, ξεκίνησε με την Ολυμπιακή φλόγα, που ήταν «κρεμασμένη» σε μια τεράστια χιονονιφάδα, να χαμηλώνει στο στάδιο, ενώ παιδιά κρατούσαν φαναράκια, στο ίδιο σχήμα, υπό τους ήχους του «Twinkle, twinkle little star».

Ο ηγέτης της Κίνας, Σι Τζινπίνγκ καθόταν δίπλα στον πρόεδρο της ΔΟΕ, Τόμας Μπαχ, με κενό ανάμεσά τους. Οι αθλητές μπήκαν μαζικά στον χώρο, χορεύοντας και βγάζοντας selfie. Ο Γιάννης Αντωνίου ήταν ο σημαιοφόρος της ελληνικής ομάδας στην τελετή λήξης, ο οποίος στο σλάλομ του αλπικού σκι τερμάτισε στην 29η θέση ανάμεσα σε συνολικά 84 αθλητές.

Η Κίνα κατέκτησε εννέα χρυσά μετάλλια, ξεπερνώντας τις προσδοκίες, για να πάρει την τρίτη θέση στον πίνακα μεταλλίων. Η Νορβηγία, η υπερδύναμη των χειμερινών αθλημάτων, κατέκτησε 16 χρυσά, αριθμό ρεκόρ.

