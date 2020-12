Στο ρεκόρ που πέτυχε ο Λιονέλ Μέσι, 160 άνθρωποι «έπαιξαν» ρόλο: οι τερματοφύλακες που «έφαγαν» τα 644 γκολ που πέτυχε. Την όποια πικρία τους μπορούν να την ξεχάσουν πίνοντας την μπύρα που τους «κέρασε» ο Αργεντινός.

Σκοράροντας κόντρα στη Ρεάλ Βαγιαδολίδ, ο Μέσι έφτασε τα 644 γκολ με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα. Έτσι, έσπασε το ρεκόρ του Πελέ, για τα περισσότερα τέρματα που έχει πετύχει ποδοσφαιριστής με έναν σύλλογο.

Η Budweiser βρήκε, ίσως, τον καλύτερο τρόπο για τον- διαφημιστικό- εορτασμό αυτού του ρεκόρ. Δημιούργησε ένα ξεχωριστό μπουκάλι για κάθε γκολ του Μέσι- με τον αντίστοιχο αριθμό και τη φράση «σε αυτό το παιχνίδι κανένα γκολ δεν είναι εύκολο»- και έστειλε στους 160 τερματοφύλακες όσα αντιστοιχούν σε κάθε τέρμα που δέχθηκαν από τον Αργεντινό.

644 goals = 644 moments of Messi magic



And yes, we’ve created a custom bottle for every single goal to send to the keepers to toast their part in history.



Kings recognize Kings 👑#BeAKing #Messi #KingOfBeers #KingOfFootball pic.twitter.com/J3qo6Im3CE — Budweiser Football (@budfootball) December 23, 2020





«644 γκολ=644 στιγμές μαγείας του Μέσι. Και ναι, δημιουργήσαμε ένα ειδικό μπουκάλι για κάθε ένα γκολ για να σταλούν στους τερματοφύλακες, στην υγειά τους για τον δικό τους ρόλο στην ιστορία», ανέφερε η εταιρεία σε ανάρτηση στα social media.

Ένας από αυτούς που έλαβαν μπουκάλια ήταν ο Τζιανλουίτζι Μπουφόν. «Ευχαριστώ για τις μπύρες. Θα το πάρω ως κομπλιμέντο. Είχαμε σπουδαίες μάχες τα τελευταία χρόνια. Συγχαρητήρια για την κατάρριψη του ρεκόρ, είναι πραγματικά απίστευτο κατόρθωμα», έγραψε στο Twitter ο τερματοφύλακας της Γιουβέντους, ποζάροντας με δύο από τα μπουκάλια δίπλα του.

.@budfootball... thanks for the beers.🍻 I’ll take it as a compliment. 😉 We have great battles over the years! Congratulations on breaking the 644 record #Messi! it really is an unbelievable achievement. Cheers! #BeAKing #ad pic.twitter.com/Rvz2kSv23B — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) December 24, 2020





«Συγχαρητήρια για το σπουδαίο επίτευγμα των 644 γκολ Λίο. Ποτέ δεν μου αρέσει να το παραδέχομαι, αλλά η πρόκληση του να σε σταματήσουμε βγάζει τον καλύτερο εαυτό των τερματοφυλάκων», σχολίασε από την πλευρά του ο Γιαν Όμπλακ, τερματοφύλακας της Ατλέτικο Μαδρίτης, δείχνοντας τρία μπουκάλια.

Congratulations on your great achievement of 644 goals, Leo. I never like conceding but the challenge of stopping you brings the best out of goalkeepers too. Thank you @budfootball for the special gift. #BeAKing #Messi pic.twitter.com/3Nmn9dVycu — Jan Oblak (@oblakjan) December 24, 2020

