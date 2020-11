Ο Chris Nikic έγινε ο πρώτος άνθρωπος με σύνδρομο Down που ολοκλήρωσε τρίαθλο τύπου Ironman - μια από τις πιο δύσκολες ολοήμερες αθλητικές οργανώσεις παγκοσμίως- και κατάφερε να μπει στα Ρεκόρ Γκίνες.

Ο 21χρονος κατόρθωσε κάτι που οι περισσότεροι θα μπορούσαν μόνο να ονειρευτούν, κολυμπώντας για 2.4 μίλια, τρέχοντας μαραθώνιο 26.2 μιλίων και κάνοντας ποδήλατο για άλλα 112 μίλια σε διάστημα 16 ωρών, 46 λεπτών και 9 δευτερολέπτων- 14 λεπτά νωρίτερα από το χρονικό περιθώριο.

Chris Nikic became the first person with Down syndrome to complete an IRONMAN. Incredible 👏



🏊‍♂️ 2.4 mile swim

🚴‍♂️ 112 mile bike ride

🏃‍♂️ 26.2 mile run



(h/t @IRONMANtri , @ESPNUK) pic.twitter.com/Cbipos3DvK