Η προγραμματισμένη γι απόψε ποδοσφαιρική αναμέτρηση της Άαρχους με τη Ρέντερς, για το πρωτάθλημα της Δανίας, θα γίνει φυσικά χωρίς θεατές, όμως οι παίκτες της γηπεδούχου δεν θα αισθάνονται μόνοι.

Οι παίκτες θα βιώσουν την υποστήριξη των οπαδών τους μέσα από οθόνες, που έχουν εγκατασταθεί ήδη γι αυτόν τον σκοπό, και οι οποίες δημιουργούν «ψηφιακή εξέδρα».



Η πρωτοβουλία, «Common Football», επιτρέπει, στον σύλλογο την εγκατάσταση 22 γιγάντιων οθονών στο γήπεδο, διευκολύνοντας, μέσω της ψηφιακής βίντεο-πλατφόρμας «Zoom», έτσι τον ήχο των τηλεθεατών να φτάσει στο γήπεδο. Οι ενδιαφερόμενοι φίλαθλοι αποκτούν τις «θέσεις», δωρεάν, μέσω της ιστοσελίδας του συλλόγου, ενώ η Άαρχους αποφάσισε να κρατήσει μερικές οθόνες για τους οπαδούς της φιλοξενούμενης ομάδας και άλλες για ουδέτερους οπαδούς. Οι δοκιμές έδειξαν ότι είναι τεχνικά εφικτό.



«Θα υπάρχει ήχος στο Ceres Park Stadium. Θα τους βοηθήσουμε να δημιουργήσουν μια όμορφη ατμόσφαιρα στο, έτσι ώστε η ομάδα να μπορεί πραγματικά να αισθανθεί την υποστήριξή τους από το σπίτι», αναφέρειο διευθύνων σύμβουλος της Άαρχους, Γιάκομπ Νίλσεν. «Από πολλές απόψεις είναι ένα ιστορικό παιχνίδι, γιατί θα είναι ο πρώτος επίσημος σε αρκετούς μήνες.

Football is back in Denmark - but still with no fans ☹️ But with the help from @zoom_us we have a solution. The worlds first virtual grandstand - a new digital football experience that brings the fans and the community together 🤝👏⚽️ #FootballsStayingHome #ksdh #Covid_19 pic.twitter.com/lTONy8zaOS