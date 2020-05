Καθώς μεγάλοι ποδοσφαιρικοί σύλλογοι επιστρέφουν στις προπονήσεις, το βέβαιο είναι πως οι αστέρες της «στρογγυλής θεάς» θα κληθούν να παίξουν σε άδεια γήπεδα τα πρώτα ματς.

Και μετά τα όσα συνέβησαν την Κυριακή στη Νότια Κορέα, δύσκολα κάποια άλλη ομάδα θα ακολουθήσει το παράδειγμα της FC Seoul, που έδωσε το πρώτο ματς για την K League, τοποθετώντας κούκλες του σεξ στα καθίσματα του γηπέδου.

Παρά την κατακραυγή, η FC Seoul επιμένει πως ήταν απλώς πανάκριβα μανεκέν και όχι κούκλες του σεξ αλλά όλοι μιλούν για απλό επικοινωνιακό ελιγμό, αφού τελικά η διοίκηση παραδέχθηκε ότι «τα μανεκέν που δεν ήταν κούκλες του σεξ» προήλθαν από εταιρία που κατασκευάζει αξεσουάρ και παιχνίδια του σεξ.

2016 K League winners FC Seoul inadvertently used sex dolls rather than fashion mannequins to help fill empty stands this weekend. The club has apologised. Both the club and the supplier are pointing fingers at others. (It's not just COVID-19 you need to avoid catching!) #kleague pic.twitter.com/59rSU8XxYL