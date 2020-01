Μία ώρα μετά την είδηση για τον τραγικό θάνατο του Κόμπι Μπράιαντ σε συντριβή ελικοπτέρου, οι New York Times επιβεβαίωσαν πως στο δυστύχημα σκοτώθηκε και η 13χρονη κόρη του Τζιάνα.

Η Τζιάνα Μαρία (Gigi) ήταν μαζί με τον Κόμπι Μπράιαντ στο ελικόπτερο και ταξίδευε μαζί με τον πατέρα της με προορισμό την Mamba Academy, ιδιοκτησίας Κόμπι, για προπόνηση. Η ακαδημία είναι κοντά στη Θάουζαντ Όακς, της Καλιφόρνια.

Πριν από λίγο υπήρξε επιβεβαίωση και από το NBC, πως στο ελικόπτερο το οποίο συνετρίβη στο Καλαμπάσας της Καλιφόρνια σκοτώθηκαν πατέρας και κόρη :

UPDATE: Gianna “Gigi” Bryant, 13, a daughter of Kobe Bryant, was also killed in the helicopter crash in California, a Calabasas city official tells @NBCNews.



A teammate of Gianna, the teammate’s parent and the pilot were also killed. https://t.co/h708EGmwrS