Δριμύτερος στις προπονήσεις του επέστρεψε ο Στέφανος Τσιτσιπάς, μετά τις διακοπές του σε Ισλανδία και Κύπρο και λίγο πριν το Mubadala World Tennis Championship.

Πριν από μερικές ημέρες, ο Έλληνας πρωταθλητής του τένις είχε δημοσιεύσει στα social media ένα βίντεο, που έγινε πολύ γρήγορα viral και τον δείχνει να χορεύει κεφάτος ανάμεσα στις ασκήσεις του με βάρη στο γυμναστήριο.

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατέκτησε φέτος τον τίτλο του ATP Finals και ανακηρύχθηκε καλύτερος Έλληνας αθλητής για το 2019 στα βραβεία ΠΣΑΤ αλλά τελικά δεν κατάφερε να επικρατήσει στον τελικό του Mubadala World Tennis Championship στο Άμπου Ντάμπι.

Το απόγευμα του Σαββάτου βρέθηκε απέναντι στον κορυφαίο της παγκόσμιας κατάταξης Ράφαελ Ναδάλ, αποδίδοντας και πάλι εξαιρετικό τένις και έχασε αλλά ηττήθηκε τελικά με 2-1, σε μια αναμέτρηση που κράτησε περισσότερο από τρεις ώρες.

Ο Έλληνας άσος, νο 6 στον κόσμο, πήρε το πρώτο σετ στο τάι μπρέικ με 7-6 (3), έχασε το δεύτερο με 7-5 και το τρίτο πήγε πάλι στο τάι μπρέικ, με τον Ισπανό να παίρνει αρχικά ένα προβάδισμα 4-1, τον Τσιτσιπά να μειώνει σε 4-3, αλλά τελικά ο Ισπανός πρωταθλητής στέφθηκε νικητής με 7-6 (3), κατακτώντας τον συγκεκριμένο τίτλο για πέμπτη φορά.

Two worthy finalists, and a very worthy winner! @RafaelNadal takes his 5th #MWTC title tonight 🏆 pic.twitter.com/IwHbg3ZGWm