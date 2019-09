Την Χ.Α Ν.Θ. , το σωματείο που αποτέλεσε την πύλη του μπάσκετ στην Ελλάδα πριν από 100 χρόνια επισκέφθηκε με αφορμή την παρουσία του στην Θεσσαλονίκη (λόγω της 84ης ΔΕΘ) ο πρέσβης των ΗΠΑ στην χώρα μας, Τζέφρι Πάιτ. Σε δήλωση του αναφέρθηκε και στον Γιάννη Αντετοκούνμπο και στον αυριανό αγώνα Ελλάδας- ΗΠΑ για το Μουντομπάσκετ.

Ο κ. Πάιατ ξεναγήθηκε για 45 λεπτά περίπου στο Μουσείο του Μπάσκετ της Χ.Α.Ν.Θ. και είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε η Y.M.C.A. ως προς την έλευση του μπάσκετ στη χώρα μας, την εξέλιξη και εξάπλωση του αθλήματος μέσω της Χ.Α.Ν.Θ. όπως και τον ρόλο που διαδραμάτισαν πιονέροι της καλαθοσφαίρισης όπως ο Συμεών Μαυροσκούφης, ο Μίμης Τσικίνας, ο Τάκης Ταλαδιώρος κ.α.

«Θα παρακολουθήσουμε με ενδιαφέρον τον αγώνα του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε ΗΠΑ και Ελλάδα. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είναι ο καλύτερος πρεσβευτής της της Ελλάδας στις ΗΠΑ. Είναι περήφανος για την χώρα του, είναι φανταστικός αθλητής. Είμαι πολύ χαρούμενος που βρέθηκα στο Μουσείο του Μπάσκετ, είχα την ευκαιρία να ενημερωθώ για τα πρώτα βήματα του μπάσκετ στην Ελλάδα, ένα άθλημα που αγαπούν πολύ εδώ, είπε μεταξύ άλλων ο κ. Πάιατ.

Giannis Antetokounmpo vs. Team USA. It's happening. "Giannis is probably the biggest thing that’s happening these days in U.S.-Greece relations," says the U.S. ambassador to Greece. https://t.co/sv1kwYjHcu

Excited to finally visit the @Ymca Thessaloniki basketball 🏀 museum which brought basketball to Greece in 1919, initiating a longstanding love of the sport in Greece 🇬🇷. Just in time for USA-vs-Greece at @fibawc #goUSA @bzcohen #HellasGotGame pic.twitter.com/h4P5mzTagM