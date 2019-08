Πως θα αντάλλαζε τον τίτλο του MVP με το χρυσό μετάλλιο στην Κίνα δήλωσε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, αποδεικνύοντας ξανά πόσο πολύ επιθυμεί μια διάκριση με την Εθνική Ελλάδος.

Ο «Greek Freak» κατάφερε τη φετινή σεζόν να έχει 27.7 πόντους, 12.5 ριμπάουντ και 5.9 ασίστ, ενώ η ομάδα του ήταν η κορυφαία στην κανονική διάρκεια του NBA. Ωστόσο ο ίδιος δεν παύει να θεωρεί πως η συμμετοχή του στην Εθνική είναι μια ασύγκριτη εμπειρία και γι' αυτό η κατάκτηση του Παγκόσμιου Κυπέλλου είναι τόσο σημαντική για τον ίδιο.

«Θα αντάλλασσα το βραβείο του MVP με ένα χρυσό μετάλλιο στην Κίνα. Πάντα νιώθω κάτι ξεχωριστό, όταν παίζω για την Εθνική Ομάδα. Όταν αρχίζεις στο τουρνουά και ακούς τον Εθνικό Ύμνο, τα συναισθήματα είναι απερίγραπτα. Μετά το πρώτο καλάθι, τις πρώτες φάσεις, είναι μια απίστευτη εμπειρία και κάθε φορά νιώθω περήφανος, όπως την πρώτη φορά. Το συναίσθημα να νικάς με την Εθνική Ομάδα είναι απίθανο και έχω πει πολλές φορές πως πάντα θα είμαι μέρος της, όσο είμαι υγιής, όπως φέτος το καλοκαίρι», δήλωσε στην επίσημη σελίδα της FIBA ο Γιάννης Αντετοκούνμπο.





Να σημειωθεί πως στην φετινή διοργάνωση του Παγκοσμίου Κυπέλλου ο Γιάννης Αντετοκούνμπο θα είναι στην Εθνική μαζί με δύο από τα αδέλφια του, τον Θανάση και τον μικρότερο αδερφό του, Κώστα.

«Προσπαθούμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον και να βελτιωνόμαστε. Πρόκειται για ένα εκπληκτικό συναίσθημα να είμαστε όλοι μαζί. Δουλέψαμε πολύ σκληρά για να φτάσουμε έως εδώ και να το πετύχουμε. Για αυτό ξέρω ότι η μητέρα μας είναι περήφανη, όπως και ο πατέρας μας, ο οποίος είμαι σίγουρος ότι μας προσέχει από τον ουρανό», σημείωσε ο ίδιος.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. This is how we roll babe! #NikosGikasVoice Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Giannis Antetokounmpo (@giannis_an34) στις 5 Αύγ, 2019 στις 3:02 πμ PDT

Οι δηλώσεις του έχουν ήδη αναπαραχθεί από δεκάδες μέσα ενημέρωσης του εξωτερικού, ενόψει και του Μουντομπάσκετ της Κίνας.

Greek Freak wants the bigger🥓



Giannis Antetokounmpo is willing to trade his MVP title for a FIBA World Cup gold medal😝



via @FIBA @SportsCenter pic.twitter.com/x5s9GRsbSA — Daily Tribune Sports (@TribuneSportsPh) August 6, 2019

Giannis wants the glory for his country 🇬🇷 pic.twitter.com/VbhzIq8jCV — Bleacher Report (@BleacherReport) August 5, 2019