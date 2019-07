Δεύτερο εμβληματικό παγκόσμιο ρεκόρ του Μάικλ Φελπς καταρρίφθηκε μέσα σε δύο ημέρες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα κολύμβησης της Γκουανγκζού.

Μετά τον εκπληκτικό Κριστόφ Μίλακ στα 200μ. πεταλούδα, ήρθε η ώρα του Κάλεμπ Ντρέσελ να «σβήσει» από τη βίβλο των ρεκόρ το 49.82 του 23 φορές «χρυσού» Ολυμπιονίκη στα 100μ. πεταλούδα.

Ο νέος αστέρας των ΗΠΑ πέτυχε χρόνο 49.50 στον ημιτελικό του αγωνίσματος και «έσπασε» το παγκόσμιο ρεκόρ που κρατούσε από την αντίστοιχη διοργάνωση της Ρώμης, την 1η Αυγούστου 2009.

A trend at this year’s World’s is to break or equal 📣 WORLD RECORDS in semi-finals and USA’s Caeleb Dressel is obviously a trend-follower, shattering the 100m Fly record in dramatic style in a time of 49.50! #FINAGwangju2019 #Swimming pic.twitter.com/75maQpIWJc