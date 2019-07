Το χρυσό μετάλλιο κατέκτησε η Σπυριδούλα Καρύδη στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στίβου εφήβων/νεανίδων, στο Μπορός της Σουηδίας. H 18χρονη αθλήτρια, μάλιστα, σημείωσε στον τελικό του τριπλούν και πανελλήνιο ρεκόρ Κ20.

Με άλμα στα 14,00 μ. (αρνητικός άνεμος -2,4) στην πρώτη της προσπάθεια η αθλήτρια του Παύλου Σκορδίλη έδειξε από την αρχή τις προθέσεις της. Η Καρύδη στα δύο άλματα που ακολούθησαν πέτυχε 13,67 μ. και 13,76 μ., επιδόσεις καλύτερες από το 13,64 μ., που ήταν το ρεκόρ της πριν την έναρξη των αγώνων κι έπειτα συνέχισε με 13,57 μ., αφησε το πέμπτο της άλμα και σημείωσε 13,60 μ. στο έκτο και τελευταίο.

And this jump from Spiridoula Karidi wins gold in the triple jump. #Boras2019 🥇pic.twitter.com/Krdcu1IanU