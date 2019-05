Ο Κώστας Μήτρογλου αναδείχτηκε χθες πρωταθλητής Τουρκίας μετά τη νίκη της Γαλατάσαραϊ και πανηγύρισε με την ελληνική σημαία μέσα στο γήπεδο.

Ο Έλληνας επιθετικός Κώστας Μήτρογλου γιόρτασε τον τίτλο κρατώντας την ελληνική σημαία και φωτογραφήθηκε χωρίς να την αφήσει από τα χέρια του και για την αναμνηστική φωτογραφία.

Μετά την κατάκτηση του Κυπέλλου, η Γαλατασαράι πήρε και το πρωτάθλημα Τουρκίας (22ο στην Ιστορία της) μετά τη νίκη της με 2-1 επί της Μπασακσεχίρ, μία αγωνιστική (33η) πριν το φινάλε της περιόδου.

Το ντέρμπι τίτλου στην Κωνσταντινούπολη ήταν δραματικό, μιας και πριν την έναρξή του οι δύο ομάδες ήταν ισόβαθμες στον πίνακα, ωστόσο, η ομάδα του Τερίμ κατάφερε αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Μπάγιτς στο 17΄, να φέρει τα πάνω κάτω στην επανάληψη και με τα τέρματα των Φεγκούλι (47΄), Ονιεκούρου (64΄) να φτάσει στο «τρίποντο» που της χάρισε τον τίτλο και το νταμπλ, μιας και λίγες ημέρες πριν είχε πάρει και το Κύπελλο (νίκησε με 3-1 στον τελικό την Ακχίσαρσπορ).

To all of you and with all of you!!!! 🙌🙌🙌



🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆#ŞampiyonGalatasaray #Champions #WeAreGalatasaray pic.twitter.com/Dz00ZFPB3G