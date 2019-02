Τσουχτερό είναι το πρόστιμο που καλείται να πληρώσει ο Στέφανος Τσιτσιπάς, για το φραστικό ξέσπασμά του σε διαιτητή αγώνα του αυστραλιανού Open, στα μέσα Ιανουαρίου.

Κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης για τον τρίτο γύρο του τουρνουά, απέναντι στον Νικολόζ Μπασιλασβίλι στο Margaret Court Arena, ο Έλληνας πρωταθλητής έδειξε σε κάποιο σημείο τον διαιτητή του αγώνα και φώναξε «αυτός ο μαλ@@@@ με έχει γα@@@@@».

Οι κάμερες κατέγραψαν το περιστατικό που διαδόθηκε αστραπιαία στο διαδίκτυο.

Late, but the #AusOpen fines leader, by some distance, was Stefanos Tsitsipas at $18,000.



$3,000 for coaching + $15,000 for unsportsmanlike conduct (for saying something "unacceptable" about officials).



NB: These lists do not include any subsequent appeals, such as Swan's: pic.twitter.com/sD1pFvMuCj