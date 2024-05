Στα σκαλιά υποδέχτηκε τον Μητσοτάκη ο Ερντογάν

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έφτασε στην Άγκυρα μετά τις 3 το μεσημέρι, όντας χαμογελαστός, και αφότου τον υποδέχτηκε ο Χακάν Φιντάν στο αεροδρόμιο, εν συνεχεία κατευθύνθηκε στο προεδρικό μέγαρο για να συναντήσει τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, στη συνάντηση του Έλληνα πρωθυπουργού και του Τούρκου προέδρου, παρόντες είναι οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης και Χακάν Φιντάν και οι δύο διπλωματικοί σύμβουλοι, Άννα Μαρία Μπούρα και Ακίφ Τσαγατάι Κιλίτς.

Θα ακολουθήσουν οι διευρυμένες συνομιλίες Ελλάδας – Τουρκίας και περίπου στις 17:30 δηλώσεις του Κυριάκου Μητσοτάκη και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στους δημοσιογράφους.

President Recep Tayyip Erdoğan received Prime Minister Kyriakos Mitsotakis of Greece, who is in Türkiye for a working visit, at the Presidential Complex. pic.twitter.com/CDcOYT7spi