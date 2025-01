Μιχάλης Χουρδάκης: Από την Πλεύση Ελευθερίας στο κόμμα Κασσελάκη

Το Κίνημα Δημοκρατίας ανακοινώνει την ένταξη του ανεξάρτητου βουλευτή (πρώην βουλευτή της Πλεύσης Ελευθερίας) και καθηγητή ΑΠΘ, Μιχάλη Χουρδάκη, ο οποίος αναλαμβάνει παράλληλα καθήκοντα εκπροσώπου Τύπου του κόμματος.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του κόμματος του Στέφανου Κασσελάκη, ο Μιχάλης Χουρδάκης, βουλευτής Α’ Θεσσαλονίκης από τον Ιούνιο του 2023,, έχει καταθέσει σχεδόν 100 ατομικές ερωτήσεις, 25 επίκαιρες ερωτήσεις, 15 αιτήσεις κατάθεσης εγγράφων (ΑΚΕ), καθώς και επίκαιρες επερωτήσεις και προτάσεις νόμου, καθιστώντας τον έναν από τους πιο δραστήριους βουλευτές της Βουλής.

Είναι απόφοιτος της Επιστήμης Διαιτολογίας και Διατροφής του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου και της Ιατρικής Σχολής του ΑΠΘ, ενώ κατέχει μεταπτυχιακό στη Δημόσια Υγεία από την Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας.

Η επαγγελματική του πορεία περιλαμβάνει θέση Επιμελητή στο Division of Metabolic and Nutritional Medicine του Dr. von Hauner Children’s Hospital στο Μόναχο, καθώς και τακτική θέση καθηγητή στο Τμήμα Ιατρικής του ΑΠΘ. Έχει συνεισφέρει σημαντικά στην ίδρυση του Μεταπτυχιακού Προγράμματος “Εφαρμοσμένη Διατροφή και Προαγωγή Υγείας” και συνδιευθύνει το συνεργαζόμενο κέντρο του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας “WHO Collaborating Center for Quality of Life and Wellbeing”.