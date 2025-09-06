Στο βήμα της 89ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης βρίσκεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος ξεκίνησε την ομιλία του κάνοντας έναν απολογισμό της τελευταίας δεκαετίας και θέτοντας τις βασικές προτεραιότητες της κυβέρνησης για την επόμενη περίοδο.

«Αυτά τα δέκα χρόνια οικοδομήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, αλλά και περάσαμε δυσκολίες», σημείωσε, υπογραμμίζοντας ότι «κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει πως η χώρα πέρασε από την πτώχευση στην ανάκαμψη».

Ο πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι «πολλοί συμπολίτες μας περνάνε δύσκολα», τονίζοντας πως «αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα είναι η στήριξη του εισοδήματος ως ανάχωμα στην ακρίβεια». Επισήμανε ότι, σε αντίθεση με άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Ελλάδα μπορεί «να μειώνει φόρους και ταυτόχρονα να αυξάνει τις κοινωνικές δαπάνες», κάτι που χαρακτήρισε επιτυχία της κυβερνητικής πολιτικής.

«Το μέρισμα της ανάπτυξης είναι αναγκαίο να επιστρέφει δίκαια στους πολίτες», είπε, αναφερόμενος τόσο στην ανάπτυξη που «φέρνει έσοδα», όσο και στην «πάταξη της φοροδιαφυγής που γέμισε τα ταμεία». Παράλληλα, επεσήμανε ότι η ενίσχυση της άμυνας αποτελεί αδιαπραγμάτευτη επιλογή: «Η ελευθερία δεν θέλει μόνο αρετή και τόλμη, αλλά και πόρους. Εκπτώσεις στην ασφάλεια της πατρίδας δεν κάνω».

Κλείνοντας το πρώτο μέρος της ομιλίας του, ο κ. Μητσοτάκης έστειλε πολιτικό μήνυμα ενόψει των επόμενων ετών: «Απόφασή μου είναι να πατήσουμε γκάζι ώστε το 2027 να ανατείλει για τη χώρα και την παράταξή μας μια νέα τετραετία, ακόμα πιο επιτυχημένη, με λιγότερα λάθη και περισσότερα αποτελέσματα».

Σημαντικές αλλαγές στη φορολογία εισοδήματος ανακοινώνει ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 89ης ΔΕΘ, με στόχο τη στήριξη της ελληνικής οικογένειας.

«Και τον επόμενο χρόνο μειώνουμε τους βασικούς φορολογικούς συντελεστές πλην του βασικού, κατά δύο ποσοστιαίες μονάδες, ενώ οι μειώσεις θα είναι ακόμη μεγαλύτερες ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών», δήλωσε.

Συγκεκριμένα, ο συντελεστής φορολογίας εισοδήματος μειώνεται:

από 22% στο 18% για οικογένειες με ένα παιδί,

στο 16% για δύο παιδιά,

στο 9% για τρίτεκνους,

και μηδενίζεται για πολύτεκνους με τέσσερα παιδιά.

Ενδεικτικά παραδείγματα

Για εισόδημα 10.000–20.000 ευρώ: ο φόρος μειώνεται από 22% στο 18% με ένα παιδί, στο 16% με δύο παιδιά, στο 9% με τρία παιδιά, ενώ μηδενίζεται για τέσσερα παιδιά. Το ετήσιο όφελος σε εισόδημα 20.000 ευρώ φτάνει τα 600 ευρώ με δύο παιδιά, 1.300 ευρώ με τρία παιδιά και 1.680 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Για εισόδημα 30.000 ευρώ: το ετήσιο όφελος υπολογίζεται στα 400 ευρώ χωρίς παιδιά, 800 ευρώ με ένα παιδί, 1.200 ευρώ με δύο παιδιά, 2.100 ευρώ με τρία παιδιά και 4.100 ευρώ με τέσσερα παιδιά.

Για εισοδήματα 40.000–60.000 ευρώ: καθιερώνεται νέος ενδιάμεσος συντελεστής 39%, μειωμένος από το 44% που ισχύει σήμερα.

«Η πιο σημαντική παρέμβασή μας αφορά τους νέους, ειδικά αυτούς που επιλέγουν να μπουν νωρίς στην αγορά εργασίας. Ξέρω την αγωνία τους. Εφαρμόζουμε κάτι τελείως ριζοσπαστικό. Κανείς εργαζόμενος με΄χρι 25 ετών με εισόδημα κάτω των 20.000 δεν θα πληρώνει φόρο» «Για πέντε ακόμη χρόνια θα φορολογούνται με τον βασικό συντελεστή 9% από 22%. Είναι απόφαση χωρίς προηγούμενο», είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Συγκεκριμένα ανακοίνωσε:

Γενναία τομή υπέρ των νέων: Μηδενικός φόρος για εργαζόμενους ως 25 ετών και μέχρι 20.000 ευρώ - και μείωση στο 9% από 22% μέχρι τα 30 τους

Η πρωτοβουλία για τους νέους:

-Μέχρι 25 ετών, με 15.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.283 ευρώ

-Μέχρι 25 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 2.480 ευρώ

-Από 26-30 ετών, με 20.000 ευρώ: ετήσιο όφελος 1.300 ευρώ

Η νέα φορολογική κλίμακα και το δημογραφικό

Ο κ. Μητσοτάκης ανακοινώνει νέα κλίμακα φορολόγησης, η οποία τροποποιείται ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών. Σημαντικές μειώσεις φόρου προβλέπονται για τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες, ενώ το όφελος αφορά περίπου 4 εκατομμύρια φορολογούμενους. Οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι βλέπουν την αλλαγή άμεσα από τον Ιανουάριο του 2026, μέσω μικρότερης παρακράτησης φόρου.

Παρεμβάσεις σε ΕΝΦΙΑ, τεκμήρια και στέγαση

Το πακέτο μέτρων περιλαμβάνει μειώσεις ή κατάργηση του ΕΝΦΙΑ σε ακριτικές περιοχές, καθώς και περικοπές στα τεκμήρια διαβίωσης. Στον τομέα της στέγασης, η κυβέρνηση ενεργοποιεί την κοινωνική αντιπαροχή για φθηνή στέγη σε ευάλωτα νοικοκυριά, ενώ μειώνει και τη φορολογία για τα εισοδήματα από ενοίκια.

Ρυθμίσεις για συνταξιούχους και ελεύθερους επαγγελματίες

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην «προσωπική διαφορά» που αφορά περίπου 600.000 συνταξιούχους, ώστε να μη χάνουν τις ετήσιες αυξήσεις. Παράλληλα, ανακοινώνονται ελαφρύνσεις για ελεύθερους επαγγελματίες, με μείωση του τεκμαρτού εισοδήματος και αλλαγές στον τρόπο υπολογισμού των αντικειμενικών κριτηρίων.

