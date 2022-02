Ευχές για ταχεία ανάρρωση έστειλε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και τη σύζυγό του, Εμινέ, οι οποίοι διαγνώστηκαν θετικοί στον κορωνοϊό.

«Εύχομαι στον πρόεδρο Ερντογάν και τη σύζυγό του γρήγορη ανάρρωση από την Covid-19», έγραψε στο Twitter ο Έλληνας πρωθυπουργός και ο Τούρκος ομόλογός του τον ευχαρίστησε μέσω social media.

«Σας ευχαριστώ για τις ευχές σας κύριε πρωθυπουργέ. Η σύζυγός μου κι εγώ στέλνουμε τους χαιρετισμούς μας σε εσάς, την οικογένειά σας και τον ελληνικό λαό», απάντησε ο Ερντογάν.

Thank you for your good wishes, Mr Prime Minister. My wife and I extend my greetings to you, your family and the Greek people. https://t.co/4SIKF3i3DB