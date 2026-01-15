Ελεονώρα Μελέτη: «Έχω υπάρξει θύμα σωματικής κακοποίησης» - Ξέσπασε σε κλάματα στο Ευρωκοινοβούλιο

Σε μία εκδήλωση αφιερωμένη στις γυναικοκτονίες, η Ελεονώρα Μελέτη προχώρησε σε μια ιδιαίτερα συγκινητική εξομολόγηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Μετά τις μαρτυρίες συγγενών θυμάτων, η ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ελεονώρα Μελέτη, ξέσπασε σε κλάματα και μίλησε για τον ανείπωτο πόνο των μητέρων που χάνουν τα παιδιά τους, τονίζοντας πως πρόκειται για ένα συναίσθημα που δεν μπορεί να γίνει κατανοητό από όσους δεν το έχουν βιώσει.

Την ίδια στιγμή, αποκάλυψε για πρώτη φορά ότι στο παρελθόν υπήρξε και η ίδια θύμα κακοποίησης σε σχέση με έντονη σωματική βία.

«Δεν υπάρχει έγκλημα πάθους, υπάρχει έγκλημα. Είμαι εδώ ως μητέρα, γιατί μεγαλώνω και εγώ μια κόρη. Είναι μόλις 7 χρονών και αναρωτιέμαι αν το δικό μου το παιδί θα έρθει ποτέ αντιμέτωπο ή όχι, με κάτι σαν κι αυτό που ζήσατε εσείς. Δεν μπορώ να σας καταλάβω», ανέφερε αρχικά η Ελεονώρα Μελέτη.

«Είναι ψέμα όταν λέει μια μάνα ότι εγώ καταλαβαίνω μια άλλη μάνα που έχασε το παιδί της. Δεν μπορεί να την καταλάβει. Αυτός ο πόνος δεν είναι λογικός, δεν είναι βιώσιμος, δεν είναι δυνατόν να τον αντέξει κανείς. Φαντάζομαι γιατί δεν ξέρω και εύχομαι να μη μάθω», συνέχισε.

«Αλλά είμαι εδώ και ως γυναίκα. Είμαι εδώ ως γυναίκα, η οποία κι αυτή έχει υπάρξει θύμα σωματικής κακοποίησης στη σχέση της. Δεν ξύπνησα ένα πρωί και είπα θα ασχοληθώ με τα γυναικεία δικαιώματα, θα υπερασπίζομαι τις γυναίκες, θα γίνω η μπουμπουλίνα των γυναικείων δικαιωμάτων. Έτσι; Ξύπνησα γιατί έχω κι εγώ τα δικά μου τα βιώματα. Βέβαια, εγώ ήμουν πολύ πιο τυχερή, αλλά ήμουν απλά πιο τυχερή γιατί έβλεπα, ήξερα, μπορούσα να υπερασπιστώ τον εαυτό μου, απλά ήμουν πιο τυχερή», κατέληξε.



