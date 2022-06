Διπλωματικές πηγές για εκρήξεις στο Κίεβο: Όλοι οι υπάλληλοι της ελληνικής πρεσβείας είναι καλά στην υγεία τους

Σήμερα το πρωί κατά την διάρκεια πυραυλικής επίθεσης εναντίον της πόλης του Κιέβου, χτυπήθηκε κτίριο πλησίον της κατοικίας υπαλλήλου της ελληνικής πρεσβείας, αναφέρουν διπλωματικές πηγές.

Το σύνολο των υπαλλήλων της πρεσβείας είναι καλά στην υγεία τους, προσθέτουν οι ίδιες πηγές.

Υπενθυμίζεται πως μπαράζ εκρήξεων σημειώθηκε νωρίς σήμερα το πρωί στην περιοχή Σεβτσενκίβσκιι της πρωτεύουσας της Ουκρανίας, όπως ανέφερε σε μήνυμά του στην εφαρμογή Telegram ο δήμαρχος του Κιέβου Βιτάλι Κλίτσκο.

«Ασθενοφόρα και σωστικά συνεργεία έσπευσαν στο σημείο. Πιο λεπτομερείς πληροφορίες - αργότερα», αναφέρει ο Κλίτσκο στην ανάρτησή του.

#Kyiv mayor @Vitaliy_Klychko said that people may still be under the rubble of a building. Journalists publish footage from the site of the missile impact, taken an hour ago.



Interior Ministry adviser Gerashchenko said that one of the rockets fell on a kindergarten. pic.twitter.com/XYDbLV9nhH