Η ανακοίνωση της απόφασης για τις ποινές στη Χρυσή Αυγή «σηματοδοτεί το τέλος μιας τραυματικής περιόδου στην ιστορία της Ελλάδος», υπογραμμίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του.

Ο πρωθυπουργός, με ένα tweet στα αγγλικά, σχολίασε τη σημερινή εξέλιξη στη δίκη της Χρυσής Αυγής και την ανακοίνωση των ποινών. «Η σημερινή επιβολή ποινών στη νεοναζιστική οργάνωση καταδεικνύει την ανθεκτικότητα της δημοκρατίας μας και του κράτους δικαίου. Η ετυμηγορία σηματοδοτεί το τέλος μιας τραυματικής περιόδου στην ιστορία της Ελλάδος. Μαζί προχωράμε μπροστά, με αυτό το κεφάλαιο να έχει κλείσει», έγραψε ο κ. Μητσοτάκης.

Today’s sentencing of the neo-Nazi organization demonstrates the resilience of our democracy and the rule of law. This verdict marks the end of a traumatic period in Greece’s history.



Together we move forward with this chapter closed.