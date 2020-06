Η νέα καμπάνια του ελληνικού τουρισμού παρουσιάστηκε στην Αίγλη του Ζαππείου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη.

Η καμπάνια έγινε σε συνεργασία με το υπουργείο Τουρισμού και τον Ελληνικό Οργανισμό Τουρισμού, και σχεδιάστηκε από την Marketing Greece και τον Steve Vranakis, CCO της ελληνικής κυβέρνησης. Η Marketing Greece ανέλαβε το κόστος και παραχώρησε τα δικαιώματα στην ελληνική κυβέρνηση.

«Το ελληνικό καλοκαίρι δεν είναι απλά ο ήλιος και η θάλασσα. Αυτά τα έχουν και άλλες χώρες. Το ελληνικό καλοκαίρι είναι μία κατάσταση ευτυχίας πέρα από εποχές και τόπους. Είναι αυτό το μοναδικό συναίσθημα που νιώθεις όταν είσαι μαζί με αυτούς που αγαπάς, όταν γίνεσαι ένα με τη φύση και νιώθεις μέσα σου ελευθερία.

»Γιατί αυτό που μας ξεχωρίζει σήμερα είναι ότι τα καταφέραμε. Κερδίσαμε αναγνώριση και σεβασμό. Τώρα έχουμε την ευκαιρία να αξιοποιήσουμε αυτή τη συλλογική επιτυχία. Να στείλουμε ένα μήνυμα αισιοδοξίας και προσμονής. Ένα μήνυμα της Ελλάδας σε ολόκληρο τον κόσμο με επίκεντρο ένα νέο brand.

»Και από τη στιγμή που το ελληνικό καλοκαίρι είναι συναίσθημα, μπορείς να το νιώσεις οποιαδήποτε στιγμή, σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου».

Being with the people you love, connecting with nature, feeling free. That's Greek Summer. #VisitGreece pic.twitter.com/2dcSvUICWg