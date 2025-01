Τουρκία: Μωρό γορίλας που βρέθηκε σε κιβώτιο, ίσως επιστρέψει στο φυσικό του περιβάλλον

Μωρό γορίλας που εντοπίστηκε σε κιβώτιο σε αεροπλάνο στην Τουρκία και προοριζόταν για λαθρεμπόριο, αναρρώνει σε ζωολογικό κήπο της Κωνσταντινούπολης, όπως δήλωσαν αξιωματούχοι την Κυριακή.

Ο 5 μηνών γορίλας βρέθηκε σε ένα κουτί σε πτήση της Turkish Airlines από τη Νιγηρία στην Ταϊλάνδη τον περασμένο μήνα καθώς διέσχιζε την Κωνσταντινούπολη. Η Υπηρεσία Τελωνειακής Επιτήρησης της Τουρκίας σταμάτησε το παράνομο φορτίο και προχώρησε στη διάσωση του ζώου.

Μετά από δημόσιο διαγωνισμό, ονομάστηκε Zeytin, και αναρρώνει στον ζωολογικό κήπο Polonezkoy. Σε βίντεο που καταγράφει τη διάσωση του μωρού γορίλα και αναρτήθηκε πριν από μερικές εβδομάδες, φαίνεται να φορά ένα μικροσκοπικό μπλουζάκι και να απελευθερώνεται από το κιβώτιο μεταφοράς. Τώρα, ειδικοί που ασχολούνται με την άγρια ζωή, εξετάζουν το ενδεχόμενο να τον επιστρέψουν στο φυσικό του περιβάλλον.

This baby gorilla was rescued in the Istanbul Airport after customs agents thwarted a smuggling attempt. pic.twitter.com/RH3kEounGN