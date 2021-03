Ειδικοί επιστήμονες προσπαθούν να εξηγήσουν πώς ένας θαλάσσιος ίππος από την Αρκτική κατέληξε στην κομητεία Κέρι της Ιρλανδίας.

Τη σπάνια εικόνα κατέγραψε, την Κυριακή, ένας ντόπιος με την 5χρονη κόρη του, αλλά την επόμενη ημέρα δεν υπήρχαν ίχνη του ζώου στην περιοχή.

Ο Alan Houlihan, είπε σε ιρλανδικά μέσα ενημέρωσης, πως με την κόρη του, Muireann, εντόπισαν το ζώο στο νησί Valentia όπου έκαναν βόλτα το σαββατοκύριακο. «Το μέγεθός του ήταν αστρονομικό. Ήταν σαν μεγάλος ταύρος. Εξαφανίστηκε στη θάλασσα για λίγο και μετά επέστρεψε και ξάπλωσε σε κάτι βράχια για μερικές ώρες. Ήταν φανταστικό», σημείωσε.

First to spot the Arctic Walrus on Valentia island... a day 5 year old Muireann Houlihan will never forget.



“He had big teeth and big flippers. He looked very happy on the rock. He was dancing like he was having a party.” #Kerry pic.twitter.com/5bqMRxFmeQ