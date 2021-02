Η φιλοζωική οργάνωση PETA ζητά από όλους να σταματήσουν να χρησιμοποιούν ονόματα ειδών ζώων ως προσβλητικούς χαρακτηρισμούς.

Σε tweet της η ακτιβιστική ομάδα παρατηρεί πως η χρήση όρων όπως το «γουρούνι» και η «κότα» στο πλαίσιο λεκτικών επιθέσεων, υποτιμά τα ζώα προβάλλοντας πάνω σε αυτά αρνητικές ιδιότητες των ανθρώπων.

Η PETA προειδοποιεί πως αυτού του είδους η γλώσσα είναι σπισιστική και υπογραμμίζει πως «το να αποκαλεί κάποιος, κάποιον άλλον «ζώο» ως προσβολή, μπορεί να επιτείνει την ταλαιπωρία των ζώων» αφού «όλη η φρίκη στην οποία υπόκεινται τα ζώα είναι ριζωμένη στην εσφαλμένη ιδέα ότι έχουν μικρότερη αξία από εμάς και δεν αξίζουν τον σεβασμό μας».



Η οργάνωση εξηγεί πως αυτή η πρακτική «διαιωνίζει την ιδέα ότι τα ζώα είναι πονηρά, βρώμικα ή άκαρδα, απο-ευαισθητοποιώντας το κοινό και κανονικοποιώντας τη βία σε βάρος των ζώων».

Αντίθετα, υπογραμμίζει η Peta, ζώα όπως τα γουρούνια είναι ευφυή και έχουν περίπλοκη κοινωνική ζωή ενώ τα φίδια είναι έξυπνα και διατηρούν οικογενειακές σχέσεις. Η PETA κάνει έκκληση προς όλους να απεμπλακούν από τον αρνητικό τρόπο σκέψης που μειώνει τη σημασία άλλων ζώων. «Πάντα να είστε ευγενικοί και αναλογιστείτε την πιθανότητα να μην χρησιμοποιείται καθόλου προσβολές».

Words can create a more inclusive world, or perpetuate oppression.



Calling someone an animal as an insult reinforces the myth that humans are superior to other animals & justified in violating them.



Stand up for justice by rejecting supremacist language. pic.twitter.com/HFmMWDcc5A