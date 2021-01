Τα γιγαντιαία πάντα του ζωολογικού κήπου του Εδιμβούργου ενδέχεται να επιστραφούν στην Κίνα την επόμενη χρονιά, μετά το πέρας του δεκαετούς συμβολαίου με την κυβέρνηση της χώρας, λόγω οικονομικών πιέσεων.

Η Royal Zoological Society of Scotland που είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία τόσο του ζωολογικού κήπου του Εδιμβούργου, όσο και του Πάρκου Άγριας Ζωής των Χάιλαντς, αντιμετώπισε τεράστιες οικονομικές πιέσεις καθώς αναγκάστηκε να κλείσει τα πάρκα για τρεις μήνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού. Σύμφωνα με όσα αναφέρει ο Guardian, ο ζωολογικός κήπος πρέπει να καταβάλει στους Κινέζους περίπου 1 εκατομμύριο λίρες τον χρόνο για το ζευγάρι. Ο David Field, διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, δήλωσε πως η Royal Zoological Society of Scotland «εξετάζει σοβαρά, κάθε δυνητική εξοικονόμηση» μεταξύ αυτών και το συμβόλαιο για τα δύο γιγαντιαία πάντα, Yang Guang και Tian Tian.

Σύμφωνα με τον Field, το κλείσιμο των δύο τοποθεσιών για τρεις μήνες κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού, λόγω των μέτρων για τον κορωνοϊό, είχε τεράστιο οικονομικό αντίκτυπο, καθώς τα έσοδα της Royal Zoological Society of Scotland προέρχονται κυρίως από τους επισκέπτες. Παρότι τα πάρκα άνοιξαν ξανά, ο Field, κάνει λόγο για απώλειες 2 εκατομμυρίων λιρών κατά το περασμένο έτος, ενώ εκτιμά πως συγκεκριμένοι περιορισμοί, όπως οι κοινωνικές αποστάσεις και τα όρια στον αριθμό των επισκεπτών, θα εξακολουθούν να επηρεάζουν αρνητικά τα έσοδα.

Ο ίδιος αναφέρει πως «κάναμε τα πάντα» για να προστατευτεί η Royal Zoological Society of Scotland. «Πήραμε δάνειο από την κυβέρνηση, δώσαμε άδειες άνευ αποδοχών όπου ήταν δυνατό, κάναμε απολύσεις όπου ήταν απαραίτητο και πραγματοποιήσαμε έκκληση για οικονομική ενίσχυση. Η υποστήριξη που λάβαμε από μέλη μας και φιλόζωους μας βοήθησε να κρατήσουμε ανοιχτές τις πύλες μας και είμαστε απίστευτα ευγνώμονες».

Σύμφωνα με όσα μεταδίδει ο Guardian, στον ζωολογικό κήπο του Εδιμβούργου, δεν παρέχεται στήριξη από την κυβέρνηση καθώς αυτή προορίζεται για μικρότερους ζωολογικούς κήπους. Ο Field αναφέρει πως σε ό,τι αφορά τα γιγαντιαία πάντα θα συζητηθούν τα επόμενα βήματα, μέσα στους επόμενους μήνες, με την κινεζική πλευρά.

Ο ζωολογικός κήπος εμπλέκεται και σε μία σειρά προγραμμάτων προστασίας, ανάμεσα σε αυτά και ένα για τις αγριόγατες της Σκωτίας. Ωστόσο ο Field φοβάται πως και αυτά ενδέχεται να κινδυνεύσουν εξαιτίας του Brexit. Για τις αγριόγατες, η Ευρωπαϊκή Ένωση παρείχε το ποσό των 3,2 εκατομμυρίων λιρών μέσω του προγράμματος EU Life. «Οι αγριόγατες κινδυνεύουν με εξαφάνιση στη Βρετανία και αυτό (σ.σ. το πρόγραμμα προστασίας) ήταν η τελευταία ελπίδα του είδους.»

