Ενεργοποιήθηκε το ηφαίστειο Λεβοτόλο της Ινδονησίας εκτοξεύοντας μια στήλη καπνού και τέφρας σε ύψος τεσσάρων χιλιομέτρων.

Οι αρχές έκλεισαν το τοπικό αεροδρόμιο και εξέδωσαν προειδοποίηση για όλα τα αεροσκάφη που πετούν στην περιοχή.

Από την έκρηξη δεν προκλήθηκαν τραυματισμοί ή ζημιές σε αυτήν την απομονωμένη περιοχή του αρχιπελάγους, στη νοτιοανατολική Ασία.

Το επίπεδο συναγερμού ωστόσο ανέβηκε στη δεύτερη υψηλότερη βαθμίδα, με τους ειδικούς να προειδοποιούν ότι ενδέχεται να παρατηρηθούν ροές λάβας.

Οι αρχές απαγόρευσαν την πρόσβαση σε ακτίνα τεσσάρων χιλιομέτρων γύρω από τον κρατήρα και ζήτησαν από τα αεροσκάφη να μην πετούν κοντά στην περιοχή, λόγω της ηφαιστειακής τέφρας.

Η Ινδονησία βρίσκεται πάνω στη «ζώνη της φωτιάς», μια από τις τρεις περιοχές του πλανήτη όπου καταγράφεται υψηλή σεισμική δραστηριότητα και έχει περίπου 130 ενεργά ηφαίστεια.

Στα τέλη του 2018 ένα ηφαίστειο εξερράγη ανάμεσα στα νησιά Ιάβα και Σουμάτρα, με αποτέλεσμα να προκληθεί υποθαλάσσια κατολίσθηση.

Aπό το τσουνάμι που ακολούθησε σκοτώθηκαν περισσότεροι από 400 άνθρωποι.

