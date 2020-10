Η Conchata Ferrell, γνωστή ηθοποιός από τον ρόλο της Μπέρτα στην κωμωδία «Two and a Half Men« πέθανε σε ηλικία 77 ετών.

Την είδηση ανακοίνωσε ο ατζέντης της Dan Spilo, ο οποίος μίλησε για την Ferrell χαρακτηρίζοντάς την ως «υπέροχη, δυνατή γυναίκα». Η Ferrell πέθανε περίπου στις 12:30 μ.μ. την Δευτέρα 12 Οκτωβρίου. «Θα μας λείψει», είπε.

Αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και είχε νοσηλευτεί σε κλινική φροντίδας μετά από ένα έμφραγμα που είχε υποστεί στο πρόσφατο παρελθόν.

Σε μια καριέρα που καλύπτει πέντε δεκαετίες στην τηλεόραση και τον κινηματογράφο, η Ferrell κέρδισε τρεις υποψηφιότητες για βραβείο Emmy.

Ο πρώτος ήταν για την ερμηνεία της στο «L.A. Law» το 1992 και δύο ακόμα φορές για το «Two and a Half Men», στο οποίο υποδύθηκε την αυταρχική και αστεία οικονόμο Μπέρτα.

Η Ferrell είχε επίσης κερδίσει το βραβείο Drama Desk το 1974 για την ερμηνεία της στην θεατρική παράσταση «The Sea Horse».

Μετά την είδηση για του θανάτου της, πρώην συνάδελφοι και συνεργάτες της από το «Two and a Half Men» την αποχαιρέτησαν με αγάπη.

Ο δημιουργός της τηλεοπτικής κωμωδίας, Chuck Lorre, μιλώντας στο CNN είπε πως την «αποκαλούσαμε Chatty. Και την αγαπούσαμε όλοι. Δώδεκα χρόνια με πολύ γέλιο. Ήταν ροκ προσωπικότητα. Μία από τους σπουδαίους. Είχα το προνόμιο να την αποκαλώ φίλη.».

Ο συμπρωταγωνιστής της Jon Cryer σε ανάρτησή του στο Twitter έκανε λόγο για έναν «όμορφο άνθρωπο».

She was a beautiful human



Berta’s gruff exterior was an invention of the writers. Chatty’s warmth and vulnerability were her real strengths.



I’m crying for the woman I’ll miss, and the joy she brought so many. https://t.co/SucL6gFaAR